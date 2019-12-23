В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину

23.12.2019, 21:19, Разное

В Петербурге у станции «Лахта» под электричку попал мужчина. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. 

По факту гибели пешехода проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, пишет газета «Петербургский дневник». По предварительным данным, мужчина пытался проскочить через рельсы и не успел.



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