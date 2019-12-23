В Петербурге электричка насмерть сбила мужчину

В Петербурге у станции «Лахта» под электричку попал мужчина. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

По факту гибели пешехода проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, пишет газета «Петербургский дневник». По предварительным данным, мужчина пытался проскочить через рельсы и не успел.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Существует риск, что Россия может отказаться от транзита газа через Украину после того, как Киев отзовет свои иски против российского «Газпрома». Об этом в эфире «Громадського» заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко. «Если мы откажемся от новых исков, а мы должны это сделать, если транзит останется, а потом транзита не будет, и получится, что мы […]