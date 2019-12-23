Сыровар Сирота: Президент пообещал отменить мешающие развитию фермерства правила

Бюрократические барьеры делают работу фермеров в РФ подчас невозможной. Мне удалось рассказать президенту об абсурдности многих процедур – например, в строительстве. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД фермер Олег Сирота. Ранее он участвовал во встрече президента с общественностью, на которой обсуждались проблемы сельского хозяйства.

«Мы даже не ожидали, что президент уделит столько времени вопросам сельского хозяйства, учитывая его тяжелый график. Практически все, кто хотел задать вопросы, смогли их задать», – рассказал активист штаба ОНФ Московской области, председатель Союза сыроваров России, фермер Олег Сирота.

«Мне удалось рассказать президенту о сложившейся ситуации – в части абсурдности процедуры получения разрешений, согласований, например, в строительстве, да и вообще о бюрократических барьерах, мешающих развитию предпринимательства нашей страны. Это все крайне сложно и обременительно для бизнеса. Они подчас делают невозможной легальную работу фермерских хозяйств нашей необъятной Родины», – сказал Сирота.

«Я верю, что в следующем году в рамках регуляторной гильотины все эти абсурдные правила будут срезаны. Президент сказал, что это будет отменено. Надеюсь, что все это уйдет в небытие и нам станет гораздо легче работать. Мы в ОНФ будем добиваться этого всеми силами», – пообещал фермер.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства подискутировал с фермером Олегом Сиротой. Сирота, в частности, рассказал президенту, как он получал разрешение на строительство коровника, уточнив, что ему даже потребовалось заключение Минкультуры об отсутствии на землях чего-либо, представляющего историческую ценность, передает РИА «Новости». «Они говорят: «Слушай, у тебя там древляне есть… миллион рублей – и тебе НИИ должно сделать исследование», – рассказал сыровар. «В общем, мы с ними сторговались. За 200 тыс. рублей я получил справку «древлян нет», — добавил он.

В ходе встречи Сирота также пожаловался на «большой затык» с пожарными. «У нас в последнее время очень сильно ужесточились пожарные нормативы, и пожарный пруд, который у нас есть в деревне, не устраивает пожарных. Они говорят: «Делай автоматическую систему пожаротушения, с гидрантами, с насосами». А она стоит 13 миллионов рублей, притом, что коровник сам 11 стоит», – цитировал Сироту официальный сайт Кремля.

Путин в ответ сообщил, что распоряжения по этому поводу уже даны. «Мы к концу 2020-го, к 1 января 2021 года, должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить все, что себя изжило, все, что не работает, и все, что мешает двигаться вперед».

По его словам, для выполнения этой задачи необходима активная работа Минсельхоза и вице-премьера, курирующего отрасль. «Для меня самого это все удивительно. Десятилетиями все так складывалось, еще с советских времен. Со времен древлян, я думаю, так все и записано, до сих пор и тянется. Как раз над этим сейчас и работаем», – заключил президент.

Сирота в ходе встречи также напомнил, что четыре года назад уже встречался с Путиным, который хотел попробовать его сыр, но тогда сыра не было. «(Сегодня) я привез, но, как обычно, у меня его изъяли. Проконтролируйте, пожалуйста, чтобы он до вас дошел», – сказал фермер Путину. Уже после завершения встречи фермер признался газете ВЗГЛЯД: «На этот раз я попросил Путина проследить за этим. Я надеюсь, что у него на столе будет стоять наш сыр и вино из Краснодарского края».

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