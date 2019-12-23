Мнение: Эпидемия глупости?

23.12.2019, 21:15, Разное

Альтернативно одаренные кадры, похоже, есть не только в МВД, где силовики потренировались на школьниках, покидали ребятишек через бедро, лицом в снег…   В городе Златоуст Челябинской области спецназ ФСИН нагрянул к кадетам и показал детишкам приемы разгона протестующих.

Конечно,  в школе демонстрация была не  такой натуральной, как на этой фотографии, но все же…

Что интересно, кадетский класс в злотоустовской школе создан под эгидой МЧС. А приемы битья протестующих, повторбсю,  демонстрировал спецназ ФСИН. Это был намек, что если готовишься служишь в МЧС, не зарекайся и от тюрьмы, где тебя будет мутузить спецназ ФСИНа?

Если спецназ ФСИНа, демонстрирующий свои навыки МЧС-кадетам — это не глупость, что это такое?

Кто следующий? «Альфа» с «Вымпелом» продемонстрируют школьникам приемы ликвидации террористов?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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