Глава меджлиса* призвал СБУ публиковать списки пассажиров поездов в Крым

23.12.2019, 21:12, Новости дня

Глава запрещенной в РФ организации «меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров призвал спецслужбы Украины публиковать списки пассажиров первых поездов, направляющихся в Крым по Крымскому мосту.

«Украинские спецслужбы могли бы постараться и добыть списки пассажиров первых поездов, которые в эти дни незаконно въедут в Крым. Думаю, что открытая публикация этих списков остановила бы многих россиян от затеи посетить оккупированный Крым», – написал Чубаров в Facebook.

Он заявил, что «все, кто въезжает в Крым и выезжает из него по незаконно построенному мосту, сразу же попадают в категорию преступников, так как нарушают установленный порядок въезда на территорию суверенной Украины».

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд на полуостров отправился из Санкт-Петербурга. 



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