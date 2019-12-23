Мнение: Газпром проиграл, но избежал «газовой войны» с Украиной

Итак, зимней «газовой войны» с Украиной не будет. Российские власти уложились в срок ультиматума, выставленного Киевом, и капитулировали. Новый транзитный договор будет, и его условия «Газпрому» продиктовали с Запада.

О подобном исходе мы предупреждали заранее. Еще 12 декабря на «Репортере» вышла статья с пророческим заголовком: «5 лет и 40 млрд кубометров газа для Украины: о чем молчат Путин и Газпром». Прогнозы, изложенные там, вызвали бурную реакцию среди ура-патриотической общественности, демонстрировавшей стадии отрицания и гнева.

Увы, они оправдались с точностью до запятой, оказавшись даже немного хуже. К чему же мы в итоге «приплыли».

5 лет

Как мы и предполагали, договор будет заключен «где-то посередине» между сроками в 1 и 10 лет, то есть, на 5 лет, с возможностью пролонгации. Киев настаивал на максимальном сроке, топ-менеджеры «Газпрома» надменно говорили про 1 год. Уже сейчас в СМИ отыгрывается тема того, что мы опять всех перехитрили, поскольку играли на повышение ставок. Победа это или поражение нашего «национального достояния», каждый решит для себя сам.

40 миллиардов кубов

В 2020 году «Газпром» должен будет прокачать все 65 миллиардов кубометров газа, но в последующие 4 года этот объем будет снижен до искомых 40 миллиардов. Опять всех переиграли?

Вопрос дискуссионный. Даже запусти в строй к 1 января «Северный поток-2» и «Турецкий поток», наш монополист не сможет без украинской ГТС полностью выполнить свои обязательства. Ему пришлось бы выкручиваться с закупкой СПГ, сдавая его европейцам по заниженной цене, чтобы не попасть на штрафы. В определенном смысле, сохранение украинского транзита – это плюс. С другой стороны, Россия вновь жестко привязана к Незалежной. Спрашивается, стоило ли городить огород с дорогостоящими обходными трубопроводами, если от нее все равно нам никто не даст уйти?

Транзитные платежи

Они вырастут. Поскольку со следующего года объемы прокачки газа через Украину снизятся, она намерена компенсировать себе выпадающие доходы через повышение тарифов. Цифры пока не называются, видимо, чтобы не огорошивать еще более ура-патриотически настроенную общественность.

Штрафы

«Газпром» заплатит все, до последнего цента, что Украине присудил Стокгольмский арбитраж. Причем, судя по всему, не скидками на газ, а живыми деньгами.

Само собой напрашивается слово «фиаско». Не хочется еще более сгущать краски, но автор считает необходимым сделать еще один, не слишком приятный прогноз. Он связан с теми сроками, что указаны в новом транзитном договоре.

«Газпром» начинают реально выдавливать с европейского рынка. Польша, одна из крупнейших давних покупателей российского газа, намерена отказаться от него с 2022 года. Турция, на которую у нас возлагали большие надежды, резко сократила потребление нашего «голубого топлива». Его стремительно теснит СПГ из США, Катара и Азербайджана. Причины тому и экономические (имеется определенный спад и обесценивание национальной валюты), и политические. К последним можно отнести столкновение с Россией в Сирии по разные стороны баррикад, а также в перспективе – в Ливии. Анкара явно не прочь снизить степень зависимости от Кремля, при этом «Газпром» крепко сидит у нее на крючке с его «Турецким потоком».

Все это происходит на фоне стремительного роста значения СПГ в мировой энергетике. Все побережье Европы застроено СПГ-терминалами, а Дональд Трамп требует дальнейшего расширения приемной инфраструктуры. Строятся новые танкеры-газовозы. Сами США в настоящее время активно расширяют свои экспортные мощности СПГ, намереваясь существенно нарастить долю на мировом рынке. Катар также намерен увеличить объемы экспорта на 43% к 2025 году, доведя их до 110 миллионов тонн СПГ ежегодно.

Появление новых объемов газа на рынке придется компенсировать за счет уменьшения чьей-то доли. Уже понятно, за счет кого это будет происходить. Накануне США приняли санкционные меры, направленные против новых энергетических проектов «Газпрома». Потеря значительной части валютной выручки будет ударом по федеральному бюджету и по населению. Напомним, «национальное достояние» предупредило об окончании эпохи низких цен на газ в стране.

В совокупности это означает, что нам отведено примерно 5 относительно спокойных лет, после чего придут по-настоящему непростые времена, когда проблемы в экономике начнут определять повестку дня уже в политике. Теперь все в руках властей, на что они потратят эту пятилетку: тянуть очередные трубопроводы или заниматься в три смены индустриализацией и диверсификацией экономики.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/143024.html

Источник: Теория элит

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