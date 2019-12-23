Осужденный на Украине за госизмену 85-летний ученый объявил голодовку

23.12.2019, 21:05, Новости дня

Депутат Андрей Лесик сообщил, что в Харькове 85-летний ученый Мехти Логунов, которого при президенте Петре Порошенко приговорили к 12 годам тюрьмы за госизмену, объявил голодовку.

«Администрация СИЗО не реагирует и не признает данный факт», – сказал Лесик в видеозаписи, опубликованной в Facebook.

Он уточнил, что Логунов объявил голодовку с 18 декабря.

Мехти Логунов, который ранее преподавал в Харьковском автодорожном институте, имеет ученую степень кандидата технических наук, автор ряда патентов в сфере машиностроения и переработки отходов, якобы собирал секретные сведения в харьковских НИИ, сотрудничающих с Министерством обороны.

Приговор ему был вынесен в 2018 году, его признали виновным по статье 111 УК «Государственная измена».

Ранее Харьковский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию, поданную на приговор Логунова.



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