В РФ стартовали продажи нового Jaguar F-Type

В российском офисе автоконцерна Jaguar начался прием заказов на модернизированную версию F-Type. Новинка доступна на территории РФ в исполнении «кабриолет» и «купе». Всего будет представлено 7 модификацию стоимостью от 5,7 миллиона рублей.

Первые экземпляры обновленной Jaguar F-Type появятся у дилеров ближе к концу первого квартала 2020 года. Отметим, что транспортное средство обзавелось другим внешним видом, современной цифровой приборной панелью. Что касается моторной гаммы, то она состоит из 300-сильного движка на 2,0 литра, также появится наддувной 3,0-литровый двигатель на 379 лошадиных сил и 575-сильный восьмицилиндровый агрегат на 5,0 литра. Силовые установки функционируют в паре с восьмиступенчатой автотрансмиссией Quickshift.

Для российских покупателей будет доступна «заряженная» вариация Type R стоимостью от 9,9 миллиона рублей. Особая версия F-Type под наименованием First Edition получит 20-дюймовые колесные диски, кожаную обивку интерьера, кресла Performance с 12 электрорегулировками. За данную вариацию нужно выложить около 8 миллионов рублей. Сборка автомобиля проводится на заводе британского автоконцерна в Касл-Бромвиче.

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