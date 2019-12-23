Стилисты назвали модные украшения и аксессуары 2020 года

Многие женщины и молодые девушки следят за последними новинками моды, чтобы создавать эффектные образы. Стилисты назвали украшения и аксессуары, которые будут пользоваться успехом в 2020 году.

Обручи никогда не выходили из моды, но в грядущем году актуальными станут изделия, украшенные стразами, искусственными камушками и лентами. Также возвращается мода на серьги в виде колец любого размера, сделанные из серебра или золота. Креативно будут смотреться украшения в виде ромбов, сердечек или других фигурок.

Модницам стоит обратить внимание на колье, имитирующие массивную цепь, но такой тренд подойдет на каждой особе. Также будут пользоваться спросом чокеры, широкие браслеты из кожи или текстиля, но их лучше носить в теплое время года.

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