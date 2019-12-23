Эксперты назвали 5 работающих денежных примет на Новый год

23.12.2019, 21:04, Разное

Новый год является временем волшебства и перемен в жизни, а еще с ним связаны различные суеверия. Эксперты назвали 5 денежных примет на этот праздник, которые действительно работают.
Все знакомы с выражением «Как встретишь новогодние праздники, так и проведешь весь год». Чтобы денежная фортуна улыбалась человеку, нужно чтобы на Новый год в холодильнике, на столе, а также в кармане не было пусто. Эксперты рекомендуют положить в кошелек побольше крупных купюр и тогда в течение всего года дом будет полон. Также следует встречать главный зимний праздник в обновках. Согласно информации СМИ, успех в финансовой сфере ожидает того, кто сможет накануне торжества задобрить животное – символ наступающего года по Восточному календарю.

Кроме этого, избежать денежных потерь поможет правильно организованный Новый год. Как гласит примета, если гуляние пройдет хорошо, то все последующие 12 месяцев семья ни в чем не будет нуждаться. Стоит помнить, что нельзя убираться в доме в канун торжества, ведь можно на долгое время лишиться денег.



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