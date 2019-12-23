Мнение: Падение красоты

Я всегда считала Алёну Шишкову привлекательной. Сделанной, ширпотребной, но привлекательной.

На днях мне попалась на глаза свежая фотка Алёны. Брюнетка с лицом модели «блин» на фото слева — это Алёна.



Фото: Соцсети

В шоке? Я, если честно, тоже.

С девушкой явно что-то не то происходит. Мне кажется, у неё сломана психика.

Сначала Шишкова довела себя похудением до вида тяжело больного человека.

Теперь что-то сделала с лицом. Похоже, переборщила с филлерами.



Фото: Соцсети

Алёна явно не может принять себя такой, какая она есть. Сначала перекроила лицо, потом довела себя до анорексии, теперь заливает тонны филлеров в уже перекроенное лицо.

Представляете, какой депрессивный кошмар творится в голове этой женщины?

Занимаясь постоянным улучшением внешности, Алёна, как и многие наши бабы, пытается убежать от своих собственных страхов. Страхов быть нелюбимой, брошенной, остаться без средств к существованию и т.д. И на почве этих страхов у наших баб едет «кукушечка». Вот как у Алёны, например.

За падением её красоты стоит падение личности. Когда-то была нормальной девчонкой, но дала закомплексованному карлику с его сумасшедшей мамашей себя растоптать.

Жаль. Правда, жаль.

Девки, а вас мужики ломали? Как это было? Чем дело кончилось?

Мне, правда, интересно.

Источник: Лена Миро

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