Мнение: Падение красоты

Я всегда считала Алёну Шишкову привлекательной. Сделанной, ширпотребной, но привлекательной.
На днях мне попалась на глаза свежая фотка Алёны. Брюнетка с лицом модели «блин» на фото слева — это Алёна.
Фото: Соцсети
В шоке? Я, если честно, тоже.
С девушкой явно что-то не то происходит. Мне кажется, у неё сломана психика.
Сначала Шишкова довела себя похудением до вида тяжело больного человека.
Теперь что-то сделала с лицом. Похоже, переборщила с филлерами.
Фото: Соцсети
Алёна явно не может принять себя такой, какая она есть. Сначала перекроила лицо, потом довела себя до анорексии, теперь заливает тонны филлеров в уже перекроенное лицо.
Представляете, какой депрессивный кошмар творится в голове этой женщины?
Занимаясь постоянным улучшением внешности, Алёна, как и многие наши бабы, пытается убежать от своих собственных страхов. Страхов быть нелюбимой, брошенной, остаться без средств к существованию и т.д. И на почве этих страхов у наших баб едет «кукушечка». Вот как у Алёны, например.
За падением её красоты стоит падение личности. Когда-то была нормальной девчонкой, но дала закомплексованному карлику с его сумасшедшей мамашей себя растоптать.
Жаль. Правда, жаль.
Девки, а вас мужики ломали? Как это было? Чем дело кончилось?
Мне, правда, интересно.
Источник: Лена Миро
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