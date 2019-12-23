Киселев, шампанское и шмурдяк: в чем конфликт интересов

Принятый Госдумой закон о виноградарстве и виноделии Дмитрий Киселев в «Вестях недели» назвал не иначе как «великим событием в борьбе со шмурдяком — винным фальсификатом». Сообщив об этом судьбоносном акте, Киселев обрушился с критикой на недовольных законом виноделов:

«Газета „Ведомости“ выступает с устрашающим заголовком: „Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России“. В канун Нового года такой заголовок звучит чуть ли не панически. Но кто эти производители? Это президент „Абрау Дюрсо“ Павел Титов и гендиректор питерской компании „Игристые вина“ Юрий Дудко. У них крупный многомиллиардный бизнес на производстве именно такого „шампанского“, которое нигде в мире шампанским бы и не называлось. Эти шипучие напитки от Дудко и Титова изготавливаются из дешевого привозного полуфабриката по несложной технологии, а выдаются за шампанское.

Когда летом следующего года принятый закон вступит в силу, то фальсификация будет запрещена, и именно такого „шампанского“ в России не станет, потому что модель бизнеса таких производителей, когда за российское шампанское выдается шипучий напиток, вошла в противоречие с государственной политикой в отрасли. Цель государственной политики — поддержать отечественное виноградарство и честное виноделие. Все просто.

Шипучие напитки от Дудко и Титова по закону смогут производиться и дальше, но только на этикетке нельзя будет писать „российское шампанское“, как это сейчас, и на этикетке должна будет ставиться крупная надпись: „Не является вином“. Шипучка будет называться „виноградсодержащий напиток“, найдет своего покупателя и даже станет дешевле, что правильно со всех сторон.

Есть ли здесь политика? Да, есть. Если Дудко и Титов в канун Нового года грозят резкой нехваткой шампанского после принятого только что закона, то это — политика, хотя за этим стоят голые бизнес-интересы. Если это делает Павел Титов как лидер „Деловой России“, то налицо конфликт интересов — между интересами развития отрасли и личными интересами в семейном бизнесе. Везде в мире конфликта интересов лучше избегать, выбирая что-то одно».

Закон, который воспевает Киселев, содержит довольно странные формулировки: так, теперь на этикетке любого напитка, изготовленного в России с использованием импортных виноматериалов, должна быть крупная надпись «не является вином». Иными словами, отныне ни один отечественный винодел не вправе использовать для купажа виноград, выращенный за границей; отдельно прописан запрет на смешивание отечественных и импортных виноматериалов. То есть делать он это, в принципе, может, но тогда на этикетке будет издевательская надпись «не является вином», и если самую низкопробную продукцию с такой этикеткой продать еще можно, то для вин более высокого класса это фактический запрет. При том что климат позволяет выращивать виноград лишь на небольшой части территории России и существующие виноградники вряд ли способны удовлетворить потребности страны, это выглядит по меньшей мере странно.

Киселев прав, когда утверждает, что массовая продукция «Абрау-Дюрсо» и других российских винзаводов нигде в мире не могла бы называться шампанским. Умалчивает он только о том, что ни один произведенный в России напиток не имеет право на это название: настоящее шампанское может быть сделано только из винограда, выращенного на определенных виноградниках Шампани. Даже игристые вина других регионов Франции на это название права не имеют. Так что на международном уровне даже требование закона, согласно которому российским шампанским может называться только вино, произведенное по традиционному методу — с ферментацией непосредственно в бутылках, — мало что меняет: российское вино шампанским быть не может.

Но самое интересное в выступлении Киселева — это обнаруженные им признаки конфликта интересов. Действительно, президент винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов по совместительству занимает должность президента общественной организации «Деловая Россия». Но это не государственный орган, а объединение предпринимателей; именно как предприниматель Титов и сделал свое заявление. Он вполне резонно полагает, что новый закон наносит ущерб не только его бизнесу, но и миллионам российских потребителей.

Впрочем, конфликт интересов в этой истории все же есть. Ведущий «Вестей недели», заместитель генерального директора ВГТРК и директор российского международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев — сам владелец винодельческого хозяйства в Крыму и даже председатель совета Союза виноградарей и виноделов России. Пользуясь служебным положением, он в своей программе таким образом расправляется с конкурентами и клеймит их продукцию — доступные по цене игристые вина, сделанные не по традиционной технологии, а по более технологичному и дешевому методу Шарма, — словом «шмурдяк».

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