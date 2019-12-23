СКР переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok на «особо крупную растрату»

Следственный комитет России предъявил в окончательной редакции обвинение фигурантам дела Baring Vostok, переквалифицировав обвинение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Позже эту информацию подтвердил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Хуруджи.

Фигурантам предъявлено обвинение в особо крупной растрате вместо мошенничества, которое ранее вменялось обвиняемым.

Как отметил Куруджи, потерпевший Юсупов знал о сделке, которая легла в основу обвинения, а это значит, что мошенничества там быть не могло. Сумма ущерба в окончательной редакции осталась та же — 2,5 млрд руб. По любой из статей фигурантам грозит до 10 лет заключения.

Дело в отношении Калви и партнеров Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года по заявлению партнера Аветисяна — миноритария «Восточного» Шерзода Юсупова.

По версии следствия, подконтрольная Майклу Калви компания «Первое коллекторское бюро» была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и еще пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях, поэтому провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой финтех-компании составляет 3 млрд рублей. ФСБ считает, что их максимальная стоимость — 600 тысяч рублей.

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