К менеджеру ФБК Руслану Шаведдинову пришли с обыском, выпилив замок болгаркой

К менеджеру Фонда борьбы с коррупцией Руслану Шаведдинову пришли с обыском, разодрав обивку входной двери и выпилив замок болгаркой. Об этом сообщают на своих страницах в Twitter его коллеги. По из словам, его принудительно увезли в Следственный комитет, никаких повесток он не получал, а в юридической помощи или звонке ему отказали.

Руслана Шаведдинова принудительно везут в Следственный комитет: незаконно, конечно, так как никаких повесток на допрос он не получал. Дверь выломали, лишили права на юридическую помощь и звонок.

Технический переулок, дом 2. pic.twitter.com/zS0lCy2PVQ

— Vyacheslav Gimadi (@vigimadi) December 23, 2019

Алексея Навальный написал: «Дверь квартиры сотрудника ФБК Руслана после начала обыска. Похоже, что подчинённые пана Бастрыкина из Следственного комитета просто грызли и царапали её».

У сотрудника ФБК Руслана @shaveddinov дома идёт обыск. Он не выходит на связь уже несколько часов.

— Alexey Navalny (@navalny) December 23, 2019

3 августа против ФБК возбудили уголовное дело о легализации средств, после чего 12 сентября обыски у сторонников Алексея Навального и в его штабах прошли как минимум в 40 городах. После обысков многих активистов допросили в качестве свидетелей по делу об отмывании денег. У ряда из них заблокировали счета на 75 млн рублей. Счета заморозили также у их родственников.

15 октября была вторая волна: на этот раз обыскивали офисы и квартиры активистов в 30 городах России.

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