Личное: Живая красота, сочетающаяся с изъянами

Вот здесь точно такая же корона у героини, как в прошлом письме у автора. Здесь письмо мужское.

У этого автора и свои проблемы есть, но кроме них я акцентирую на женской короне. Здесь мы ее можем увидеть со стороны, по описаниям парня.

altervister

Здравствуйте,

Мне 30, юридическое образование, работал в банковской сфере, последние несколько лет зарабатываю игрой в покер. Занимаюсь спортом (волейбол), подтянутый. Скорее привлекательный, чем нет. Чаще всего обаятельный. Ношу бороду и голубые глаза.

(Описал себя как мамина конфета)

Ей 24, ее работа связана с дизайном интерьеров и параллельно занимается раскруткой своего бренда (сумки, одежда), бОльшуя часть своего свободного времени тратит на выполнение своей задумки (курсы, шитье, идеи). Не модельная, а живая красота, сочетающаяся с изъянами, которые подчеркивают еще больше внешность. (меня такое цепляет, поэтому более подробно описал)

(Ее описал тоже как мамина конфета. Это видно?)

Увидел ее профиль в тиндере , нашел в ВК. Пообщались какое-то время, общение было сухое, понял, что не особо ее заинтересовал или же она занята своими делами (удалил переписку и больше к этому не возвращался).

Она написала сама в начале ноября, в этот раз я не особо был настроен на общение. Потом все-таки написал ей, сразу опять было формально как-то, трудновато, потом в какой-то момент я пошутил жестковато, она засмеялась и после этого стало легко и просто, все быстро начало происходить.

Через несколько дней увиделись, встреча замечательная была мы шли рядом и искорки пробегали в воздухе (мы обсуждали потом это, у нее были такие же ощущения). Потом увиделись снова и снова, было здорово, . Сама предложила поехать ко мне. Первый секс был так себе, потом все лучше и лучше (у нас схожие вкусы, все свободно и легко происходило). Виделись еще несколько раз в течении недели, бадминтон, кафе, ко мне, она готовила мне блинчики, говорила, что никто так хорошо не относился к ней никогда, строила планы на будущее (какие-то поездки, общее времяпрепровождение), я позвал ее в театр.

Потом написала, что у нее есть переживания. Мы встретились, сходили в кафе, болтали, поехали к ней. Лежали, разговаривали, она хотела пообниматься. Я делал селфи наши. Завела разговор, что ей тяжело это все, что у нее уже было такое, что ей лучше быть одной, сказала, что хотела уже какое-то время сказать, что это был лучший секс в ее жизни, спросила будем ли мы общаться.

(Здесь парень хоть и мамино сокровище, но все-таки мутить воду начинает девушка. Выглядит все так, будто она начинает плюсовать и пытаться от него отвязаться. А на самом деле ее короне стало голодно, все слишком обычно, все развивается без страстей, а ведь она уже достаточно вложилась, как ей кажется)

Я ответил, что не знаю. Я согласился с ней и уехал. Позже вечером перезвонил и сказал, что не против общаться, и спросил, что делать с билетами в театр, она ответила, что мы туда сходим вместе.

Вечером в тот же день начала мне присылать видео, писать что-то, попросила скинуть наши фото. Мы продолжили общаться, она писала сама, сначала тягуче так, томно, потом опять пошли шутки. Через несколько дней опять вечером переписывались, опять начали перешучиваться на грани адекватности, в какой-то момент она написала «все хватит с меня, пойду спать», я ответил «одна? Может лучше со мной?». Написала, что приедет. Сначала я был осторожен, не понимал, как себя вести. Был секс, следующий день вместе провели. Я тогда же один раз спросил будем ли мы обсуждать то, что произошло, она «зачем это обсуждать и ярлыки какие-то вешать?» больше не возвращались к этому.

(Здесь парень старается вести себя хорошо, а корона девушки из-за попытки расстаться чуть уменьшилась и пока не бастует особо)

Следующий месяц виделись, ходили куда-то, ночевала у меня, она снова строила планы, договаривались в горы после НГ.

Плохо себя чувствовал, поехал вечером к врачу, она сказала, что волнуется и приехала в поликлинику, осталась у меня. Утром я встал раньше и хотел поработать, она попросила полежать с ней. Сели завтракать, и она начала разговор. Сказала, что не до конца честна со мной в плане своих ощущений, что когда она со мной все хорошо, но когда она приезжает потом домой у нее нет сил, ей не хватает энергии на то, чем она занимается, она много переживает, ей тяжело.

(Героиня как предыдущий автор. Лезет из кожи, старается быть великолепной, поэтому истощается, а корона остается голодной. У КСЖ нередко бывает подобное и у белладонн, а судя по ее акценту на «лучший секс в жизни» и по инициативе первой — это именно белладонна)

Сказала, что много раз хотела сказать мне о своих нежных чувствах ко мне. Попросила сделать перерыв на неделю. В этот раз я хуже воспринял, расстроился, был тяжелый и слабый. Она какое-то время была у меня еще. Потом я завез ее домой, она хотела, чтобы мы заехали поесть, потому что знает, что я не поем, я отказался.

Позже вечером написал ей сам, что «одно только забыл ей сказать, хотел назвать ее любимой», она ответила «что уже давно, раз пять, хотела сказать, что любит меня». Я ничего не ответил. На следующий день написал ей, что хочу помочь ей, что типа вот ей там тяжело и я должен что-то сделать для нее (такую же корону спасателя я надевал и после первого разговора о расставании, на тот момент я еще не прочитал об этом явлении в блоге), а после написал «скажи ей, что я ее люблю» как у Сплина, знаете. *слился два раза, да?

(Здесь у него не корона Спасателя, он и правда сбит с толку. Что ей не так? Не знает, что делать. То ли ровно сидеть, то ли бежать и убеждать в любви. Но по описаниям видно, что парень очень спокойный, равномерный такой и медленный, а ей хочется его крови и страстей, хотя она наверное считает себя очень доброй, не осознает садизма)

Больше не писал ничего, через день она с утра сама прислала мне видео с нашим мемом, я ответил короткой шуткой, потом прислала фото, где держит рентген носа моего, я опять сдержано пошутил.

Она написала сама с утра, за день до истечения недели, сказала, что хотела бы пересечься. Договорились на вечер, я подъехал к ее дому, сидели в машине. В этот раз я был весел, легок, глумлив, это искренне все было. Разговаривали про то, что произошло за неделю, рассказала историю про своего бывшего, что он к ней подкатывал, но она ответила ему что только что рассталась с близким ей человеком. Меня не задела история про бывшего, но немного задела вторая часть, потому что я думал, что это все-таки перерыв, и расстанемся мы сегодня.

(Самое любимое для той самой короны — это подолгу и неоднократно обсасывать тему расставаний. Ммм, так приятно обсуждать с влюбленным парнем, что он ее больше не увидит… а ведь она его любила… и это лучший секс в ее жизни… но нет… надо расставаться… хотя причин нет…но… жизнь — боль)

Сказала, что ей со мной хорошо очень, легко и весело, что понимаем друг друга очень хорошо, что не знает встретит ли когда-то кого-то кто будет ее также чувствовать в сексе, кто будет ее также смешит постоянно, но мы сблизились слишком быстро и мы слишком похожи и поэтому нету пространства для загадочности. Что она слила со мной границы гораздо сильнее чем я с ней, что присвоила мое хорошее к ней отношение. Еще сказала, что нету химии между нами.

(Ну вот, собственно, она попыталась честно сформулировать запрос своей короны. Хочет его страсти, хочет быть для него душераздирающей и необыкновенной, хочет с его стороны мощную химию, а не просто нежность, хочет контролировать ситуацию лучше, хочет больше власти. Но если это все ей дать, корона начнет беситься с жиру намного больше)

Это она показала мне Ваш блог и книгу, она читает постоянно блог, нужно об этом написать, думаю. Спросил какие вещи я делал неправильно с точки зрения Эволюции, сказала, что я слишком много говорил о своих чувствах и переживаниях, и что чувствовалась моя слабость в разговоре за неделю до этого. Я ответил, что переработаю это и вряд-ли кто-то еще это увидит от меня, сказала, что не знает насколько хороша ее роль, ведь я и без этого очень харизматичный и обаятельный.

(Автор, забудьте про свою харизму, вы симпатичный наверное, но харизмы никакой нет и быть не может. Будь харизма, она бы и на день вас не отпустила от себя. У вас большое решето и фокус на себе. Хорошо в вас только то, что вы уравновешенный достаточно и спокойный, у вас может получиться сформировать границы, когда вы снимете корону и перестанете быть маминой конфетой. Никогда не обсуждайте с девушками, что в вас не так, не ищите в них мам, иначе будут скучать все, не только вот такие жадные до страстей как эта)

Все это время я смотрел на нее внимательно, пристально, немного улыбался, так обычно и смотрел всегда. Она завела разговор про секс, неловко, издалека. Я спросил сам себя вслух «Хочу ли я заняться с тобой сексом сейчас? Нет.», и спросил у нее хочет ли она встречаться для секса, она сказала, что типа того, но не знает, может это испортит то, что между нами было. Я ответил, что не знаю ничего про будущее. Когда я провел ее до подъезда попросила разрешения поцеловать, потом уточнила что в щеку, потом еще раз в щеку попросила, когда обнимала на прощание поцеловала снова без разрешения. Я уехал.

(У обоих корона равенства. Один мыслит вслух как трехлетний, другая хочет встречаться для секса. Роковая штучка)

Пока ехал домой написала, спросила понравилась ли песня, которую скинула. Что ей приятно, что наша встреча прошла так легко, что зря, наверное, завела тему про секс, но «ты сидел там и меня влекло к тебе», что думала, что встреча будет тяжелая, потому что в прошлый раз ей было тяжело, но в этот раз я был легкий и мы общались «просто». Я отвечал лаконично. На следующий день вечером написала про свою аромолампу, которую мне оставила, что она для нее значит много и что может быть мне от этого приятнее станет. Ответил «Хорошо, спасибо».

(Ей было скучно, а теперь не скучно. Выжала из парня эмоции и сидит пьяная от них. Видно как устроена эта корона ее?)

Занялся работой, начал планировать поездку после НГ, встречаться с друзьями, в тиндере немного общаться,отвлекаться и занимать время. У меня появилась нервозность, я постоянно проверял ее онлайн (это корона Сокровища? Не отпустил до конца и жду камбека или хотя бы костей каких-то?), решил какое-то время не заходить ВК. Через пару дней она написала, спросила все ли у меня в порядке, потом удалила, но поп-ап остался, объяснила, что удалила потому что не знала стоит ли меня тревожить.

(Потом расскажу, что с такой короной женской делать. Это не такая простая история. Пока вам, автор, надо отцепиться. Оставить ее наедине с ее некрасивой игрой, а себе найти другую девушку, или просто заняться делами, к Новому году готовиться, о ней ничего не думать)

Помогите, пожалуйста, правильно себя отрефлексировать. Укажите на мои короны и косяки.

(Косяков в отношениях нет. Сливов особых тоже. Решето надо научиться закрывать, снять корону Сокровища, она же — равенства, вести себя как мужик с девочками, а не как мальчик с тетями. И перестать все время любоваться собой и умиляться своей глумливости и легкости, перестать воображать свою харизму, но и анализировать себя перестать, убрать фокус с себя вообще и перевести на других)

Хочу стать лучше, спасибо.

Источник: Эволюция

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинский «Нафтогаз» хочет, чтобы «точки передачи газа» европейским компаниям перенесли на границу РФ и Украины, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Витренко рассчитывает, что европейские компании будут после этого продавать газ «в том числе и на Украине». Продавать газ, по планам Киева, станут «по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы […]