Береза поставил новой власти три неудобных вопроса по транзиту газа

Бывшего нардепа Борислава Березу интересуют три вопроса относительно нового газового контракта о транзите. Его интересует вопрос цены поставок, почему договор заключили на пять лет, и будут ли поставки газа напрямую из РФ.

В своем обращении к новой власти экс-нардеп Борислав Береза выделил три главных вопроса о транзите газа и в целом о новом договоре украинской и российской стороны.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Козак заявил: «Цена на транзит российского газа через Украину будет единая в течение пяти лет». Это правда? Изначально говорили совсем о другом алгоритме и уверяли в том, что Украина сможет пересматривать цену.

Второй. Есть информация, что российская сторона прописала в условиях контракта возможность не продлевать договор через пять лет по субъективным причинам.

Это дает возможность «Газпрому» достроить «Северный поток 2» и другие газопроводы, а затем остановить транзит через Украину в 2024 году без каких-либо штрафных санкций, если Кремлю не удастся получить контроль над Украиной.

Это значит, что если Зеленский досидит свой срок, то следующий президент сходу получает проблему в виде газовых переговоров с РФ.

Это не смогли просчитать или намеренно вписали, чтоб удовлетворить российскую сторону?

Третий. Самое важное находится в конце протокола, и об этом молчат. Именно этот последний пункт, касающийся рассмотрения возможностей поставок газа в Украину, и является определяющим для российской стороны. И они все сделают для того, чтобы он был в пакете с транзитным контрактом.

Тогда они восстановят схему газовой коррупции украинского политикума, как во времена Кучмы — Ющенко — Януковича.

Поэтому отсюда и новое веяние:»Нафтогаз» в виде компании-организатора транспортировки газа. Они, конечно, ждут, что «слуги» сменят руководство НАКа на подконтрольное им и более благосклонное к «Газпрому».

А если вспомнить заявления Оржеля о смене руководства «Нафтогаза», то все совпадает.

И «слуги народа» уже, как мне кажется, готовы к такому сценарию, ведь тешат себя иллюзией о дешевом газе от «Газпрома» по прямому контракту.

Так вот осознают ли на Банковой, что это действительно сдача национальных интересов, кто именно уполномочил Андрея Ермака на подобное, и будет ли этот пункт в контракте?

Всего три вопроса. И ответы на них очень важны как минимум для того, чтобы не расцветали теории о зраде.

Может быть, Андрей Коболев сможет ответить и развеять все мои сомнения?

Ответам Оржеля не поверю. Мутный тип он, и его позиция часто совпадает с хотелками Кремля.

А ответы я получу. Может быть, не сегодня, но получу. Слишком много появилось желающих поделиться информацией. И слишком уж попахивает от этих газовых переговоров», — заявил Береза.

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