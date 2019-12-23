Прокурор: Найденная у Антоненко мина не относится к категории взрывных устройств. Антоненко прокомментировал слова МВД

Автомобиль журналиста Павла Шеремета был взорван самодельным устройством с использованием вещества, которое является аналогичным найденному в изъятой у подозреваемого Андрея Антоненко («Риффмастер») мине. Об этом свидетельствуют результаты взрывотехнической экспертизы, передает пресс-служба полиции.

Эксперты установили, что изъятое во время обысков у Антоненко устройство является выхолощенной промышленно изготовленной миной МОН-50. Ее корпус был произведен в 1987 году на заводе «Дунарит» (Болгария) и снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А на «Самарском заводе взрывчатых веществ» (Россия) в том же году.

Специалисты обнаружили в корпусе мины остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Это вещество было в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на бизнесмена в Ивано-Франковской области и взорвали автомобиль Шеремета.

Отмечается, что на корпусе и внутри изъятой мины также нашли смешанные биологические следы. Их будут дополнительно изучать специалисты.

Между тем прокурор во время судебного заседания зачитал этот вывод экспертизы, в котором также говорится, что изъятый у Антоненко предмет не относится к взрывным устройствам.

«Предоставленный на исследование предмет в форме неправильного параллелепипеда является выхолощенной промышленной боевой противопехотной миной направленного действия — МОН-50, которая в предоставленном на исследование виде к категории взрывчатых боеприпасов и взрывных устройств не относится», — уточнил прокурор.

Помимо этого, во время суда начальник пресс-службы Командования ССО Алексей Никифоров добавил, что изъятая у «Риффмастера» мина может быть той, которою фотографировали для соцсетей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Германа Горбунцова и объявлении беглого банкира в международный розыск . Того самого Горбунцова, о котором я писал, к примеру, в мае и в октябре. Горбунцов уже давно обосновался в Лондоне. И сдается мне, что Лондон не выдаст Горбунцова России. Или я ошибаюсь? Горбунцову инкриминируется мошенничество. Но […]