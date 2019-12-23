Новый Джонсон?

Британский журнал The Spectator проводит свой традиционный рождественский опрос, который называется «О чем ты передумал?». В этот раз были опрошены известные в Британии, личности Борис Джонсон, Джоана Ламли, Дэвид Кэмерон, Хилари Ментел и ряд других знаменитостей.
В ходе этого опроса, нынешний премьер-министр Великобритании, Борис Джонсон ответил на этот вопрос примерно так:
«О чем я действительно передумал, так это о возможности перезагрузки отношений с РФ. Я действительно думал так, как думали многие мои предшественники, министры иностранных дел и премьер-министры. Мы раньше считали, что можем начать свои отношения с ними, с чистого листа. Мы думали, что это – великая страна, с которой мы боролись против фашизма… Мне очень жаль, но я был не прав».
С учетом того, что Британия выходит из ЕС, где липкие пальчики Газпрома и прочих веселых организаций, замусолили карманы еврочиновников уже до равномерного блеска, к этому заявлению стоит прислушаться.
Тем более, что прямо вопрос об отношениях с РФ не ставился. Это можно рассматривать как направленный меседж, который уже взорвал российские СМИ.
В общем, все течет, все меняется. Французская и британская пресса очень подробно освещала встречу только что пришедшего на пост премьера Бориса Джонсона и президента Франции, Мануэля Макрона.
Это было в августе месяце, когда Джонсон планировал выход Британии из ЕС к 31 октября. Особенно французская пресса показала Макрона таким себе мечом ЕС, разящим потуги Джонсона осуществить обещанный Брекзит.
И действительно Макрон тогда огласил жесткие условия выхода, которые сильно ослабили позицию британского премьера в парламенте. Тогда вот это фото обоих лидеров, которые вышли на брифинг, облетело просто все издания, которые имеют хоть какую-то политическую направленность своей тематики.
Как видим, фотограф поймал момент, когда Макрон выглядел победителем, а Джонсон, устало держащийся рукой за голову – безусловно поверженным.
Но вот прошло несколько месяцев и партия Джонсона получила сокрушительное большинство в парламенте и теперь Брекзит стал не просто реальностью, а неизбежностью. Джонсон прошел свою внутреннюю драку и выборы, став безусловным победителем, а у Макрона дела идут все хуже.
После эпопеи с желтыми жилетами, Францию сотрясли выступления профсоюзов, против макроновского варианта пенсионной реформы. Более того, французские парламентарии отмечают, что сейчас они подвергаются беспрецедентному давлению со стороны правительства.
Это говорит о том, что Макрон все сильнее ощущает, как тает его поддержка населением и даже собственной партией LREM (La République En Marche). Из его парламентской фракции уже вышли 11 депутатов и говорят, что это лишь начало, поскольку Макрон не умеет искать и находить приемлемые выходы из кризисов, зато умеет их генерировать.
В общем, если случится новая встреча этих лидеров, то уже неизвестно, кому придется хвататься за голову.
В любом случае и во Франции, и в Королевстве, да и в целом в ЕС, ситуация меняется стремительно и похоже на то, что Британия будет играть новую и безусловно, подобающую ей роль.
Линия Обороны
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