Медиков в Москве уличили в неэтичных фотосессиях с младенцами в реанимации

Жительница Москвы Евгения Берк возмутилась поведением сотрудников медцентра имени Бакулева РАМН, которые устраивали фотосессию на полу со стерильными инструментами, публиковали селфи во время операций и с только что прооперированными младенцами в реанимации.
Берк сообщила, что обнаружила эти фотографии, когда искала медучреждение для дальнейших операций своего ребенка.
«Дело в том, что с того момента, как я узнала о проблемах со здоровьем у ребенка, я стала связываться с людьми, которые уже прошли через нечто подобное, и так познакомилась со многими своими друзьями. <…> Эти фотографии мне прислали большой кучей, уже точно не помню кто, вместе со ссылками на профили в Instagram. Я их все проверила», – рассказала женщина, передает «Ридус».
Берк отметила, что все материалы, которые у нее были, она отправила в сам центр имени Бакулева, в Министерство здравоохранения и уполномоченному по правам детей. При этом она уточнила, что все аккаунты медиков, о которых шла речь в ее обращениях, в тот же день были удалены, но женщина сохранила скриншоты.
Кроме того, родителей маленьких пациентов возмутили фото медсестер на полу с инструментами в палате интенсивной терапии.
Отмечается, что в комментарии телеканалу «Москва 24» медцентр опроверг какую-либо причастность к этим фото, назвав их «фейковыми».
Ранее фельдшер из Воронежа извинилась за фото пациентов с циничными комментариями.
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