В Израиле отреклись от скандальных данных о репатриантах-неевреях

МВД Израиля отказалось от опубликованных официальных статистических данных, по которым 86% новых репатриантов из РФ и Украины, которые прибыли в Израиль в последние годы, не являются евреями.
«По всей видимости, в процессе сбора данных произошли неполадки. Цифры проверяются заново – и после их проверки будут опубликованы уточненные данные», – передают «Вести-Израиль» сообщение Управления регистрации населения Израиля.
Министр внутренних дел отказался прокомментировать скандал вокруг публикации непроверенных данных.
В то же время депутат кнессета Юлия Малиновская отметила, что по новым данным 47% репатриированных после 2012 года являются евреями.
«Я задаюсь вопросом, кому выгодно публиковать искаженные данные именно сейчас, накануне выборов», – сказала она.
Ранее в МДВ страны заявили, что с 2012 года по конец 2019 года в Израиль прибыло 180 тыс. репатриантов, из которых лишь 14% признали евреями. Прием среди прибывших из РФ (52,3 тыс. человек) евреями якобы оказались 4,3%, а среди прибывших с Украины (37,9 тыс. человек) – только 8%.
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