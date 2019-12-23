Меценат Сергей Янчуков рассказал о благотворительности и добрых делах ГК “Мангазея”

Отечественный меценат Сергей Янчуков откровенно высказался о благотворительности, а также добрых делах, осуществляемых ГК “Мангазея”. Он отметил, что стремится вдохновить на помощь другим как можно большее количество людей.

В начале осени “Мангазея” предоставила помощь Перво-Булдуруйской основной общеобразовательной школе, находящейся в Нерчинско-Заводском районе Забайкалья. Фонд взял на себя затраты, необходимые в рамках выполнения работ по остеклению оконных и дверных блоков, что включало изготовление окон и их последующий монтаж. Основавший компанию Сергей Янчуков убежден в необходимости оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается. За время своего существования “Мангазея” успела пожертвовать внушительные суммы ряду фондов и структур. О своей деятельности меценат пояснил в интервью “Газете.Ru”, объяснив, почему такая активность важна для современного общества.

Впервые помощь Янчуковым была оказана еще семь лет назад, тогда объектом таковой оказалась школа-интернат в Подмосковье. Для фонда было важно поддержать оставшихся без родителей детей, обеспечив их подготовку к взрослой жизни. С тех пор Янчуков и его команда всячески поддерживают осиротевших, пожилых граждан и инвалидов. Для предпринимателя благотворительность является важной частью жизни, поскольку он любит помогать другим и быть полезным.

В качестве отдельной структуры ГК “Мангазея” существует с 2018 года. С ее помощью появилась возможность обеспечивать адресную поддержку. Идея работы фонда не только в помощи нуждающимся, но и в агитации других не проявлять безразличие по отношению к тем, кто оказался в трудном положении.

“Мангазея” воплощает в жизнь ряд проектов, несколько из них удалось закончить в 2019 году, притом в основном сосредоточена работа в Забайкальском крае и в Москве. Помощь оказывается учебным заведениям, храмам, спортивным командам, центрам помощи детям-сиротам и инвалидам. Кроме того, пару лет назад фонд выступил в качестве инициатора по созданию программы, направленной на защиту манулов. Популяции этого редкого животного сейчас угрожает опасность. Реализовать проект удалось при поддержке со стороны Минприроды, фонда “Природа” и госзаповедника “Даурский”.

Янчуков считает важным, чтобы благотворительностью занимались в том числе предприниматели. Каждой компании необходимо выполнять подобную работу при наличии соответствующей возможности, поскольку речь идет о социальной ответственности. Меценат подчеркнул, что все достижения в помощи другим являются не только его заслугой, но результатом работы большой команды “Мангазеи”.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Германа Горбунцова и объявлении беглого банкира в международный розыск . Того самого Горбунцова, о котором я писал, к примеру, в мае и в октябре. Горбунцов уже давно обосновался в Лондоне. И сдается мне, что Лондон не выдаст Горбунцова России. Или я ошибаюсь? Горбунцову инкриминируется мошенничество. Но […]