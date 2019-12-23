Эксперты перечислили автомобили из фильма «Назад в будущее-2», которые не были выпущены в реальности

В популярном фильме «Назад в будущее-2» было показано немало автомобилей, которые, как предполагали на момент съёмок картины, должны были быть созданы через несколько десятилетий. Эксперты перечислили эти эффектные модели.

В этом году знаменитой фантастической ленте «Назад в будущее-2» исполнилось 30 лет. Специалисты авторынка вспомнили, каким видели транспортные средства наших дней в далёком 1989 году. Оказывается, в те времена многие футурологи были уверены в гораздо более стремительном развитии технологий. Специально для картины была создана модель полицейского авто 2015 года. Следует отметить, что на конец 1980-х годов закончился нефтяной кризис и автопромышленность была на подъеме. Потому создатели фильма не ограничивали свою фантазию, предполагая, что потомки будут строить умопомрачительные транспортные средства.

Однако даже показанная модель Pontiac уже в 2010 была снята с производства, как и Saab. Первая машина для картины была превращена в совершенно фантастическое творение с иной системой управления, не предусматривающей механической связи колес и рулевого колеса, и оборудованной системой drive-by-wire, в реальности вышедшей только спустя несколько лет. Также в Pursuit была цифровая панель приборов, детское кресло и телевизор. Ещё один Pontiac Banshee Concept в ленте получил HUD-систему с проекцией на лобовое стекло целого ряда показателей вроде скорости и т.д. Увы, ни эти инновации, ни показанный в кадре V8-мотор с 230 лошадиными силами на деле реализованы не были.

EV-1 от шведской Saab с уникальной крышей из стекла с встроенными солнечными батареями для охлаждения салона и мощностью в 285 «лошадей» тоже остался только в кино. Привлекала внимание в ярком киночтиве Chevrolet Express Concept, модификация машины 1987 года. В фильме она предстала аэродинамическим автомобилем с газотурбинным силовым агрегатом, обеспечивающим скорость до 240 километров в час. Уже тогда техностилисты предвидели замену привычных зеркал камерами, что также выглядело просто ошеломляюще.

Что же до популярной модели Probe от американской Ford, то она в ленте получила столько переработок, что ее сложно узнать. Закрытые арки задних колес, удлиненный фронтальный бампер и сверхувеличенное лобовое стекло, все это также не было запущено в серийное производство. Блеснули модернизацией DSpecia от Citroen и 663-кабриолет BMW, и Wrangler YJ компании Jeep, а также ещё пара моделей от Ford, Mustang GT и Tempo, и ряд других машин, пользующихся повышенным спросом. Однако практически ни одно нововведение, которое, как считали три десятилетия назад, должно было найти воплощение в 2010-20-х годах, производители не решились применить на практике.

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