СМИ: Пугачева выступит на новогодних шоу за несколько десятков миллионов рублей

Недавно стало известно об отказе Аллы Пугачевой выступать на новогодних шоу. Однако, по информации СМИ, артистка согласилась изменить свое решение за несколько десятков миллионов рублей.
В последнее время Примадонна не заявляет о своем появлении на российских телеканалах, а все передачи с ее участием выходят внезапно. На одном из прошлых новогодних эфиров зрители увидели премьеру музыкального видео Пугачевой, которое она подготовила специально для торжества. В то же время никто до последнего не говорил, что клип все-таки выпустят. Как сообщают СМИ, в этом году представители «Первого канала» вынуждены выложить внушительную сумму, чтобы супруга Галкина приняла участие в шоу с поздравительным номером для публики.
Согласно слухам, Константин Эрнст заплатит исполнительнице десятки миллионов рублей. Известно, что Пугачева не выступает бесплатно, да и в свои года не хочет появляться на телевидении. Как считают СМИ, другого выхода у руководства канала просто не было.
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