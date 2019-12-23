СМИ: Пугачева выступит на новогодних шоу за несколько десятков миллионов рублей

23.12.2019, 20:47, Разное

Недавно стало известно об отказе Аллы Пугачевой выступать на новогодних шоу. Однако, по информации СМИ, артистка согласилась изменить свое решение за несколько десятков миллионов рублей.
В последнее время Примадонна не заявляет о своем появлении на российских телеканалах, а все передачи с ее участием выходят внезапно. На одном из прошлых новогодних эфиров зрители увидели премьеру музыкального видео Пугачевой, которое она подготовила специально для торжества. В то же время никто до последнего не говорил, что клип все-таки выпустят. Как сообщают СМИ, в этом году представители «Первого канала» вынуждены выложить внушительную сумму, чтобы супруга Галкина приняла участие в шоу с поздравительным номером для публики.

Согласно слухам, Константин Эрнст заплатит исполнительнице десятки миллионов рублей. Известно, что Пугачева не выступает бесплатно, да и в свои года не хочет появляться на телевидении. Как считают СМИ, другого выхода у руководства канала просто не было.



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