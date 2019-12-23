Мнение: Он убит..

Восхвалять и пропагандировать зло достаточно легко, стоит только перейти на «ту» сторону, и душа дьволу будет продана. И способов достичь этого достаточно много. Надо быть только на голову отбитым чуваком, чтобы пойти на это.

Стрелка с Любянки знает, наверное, уже каждый – столичная трагедия разнеслась по всем новостям. Жестокость и насилие по отношению к работникам ФСБ и мимо проходящим гражданам не осталась в тени. Евгений Манюров устроил теракт, который прославил его настолько, что в честь него хотят назвать сквер.

Конечно, проявление насилия – чем не предлог увековечивания памяти? С каких пор поддержка агрессивных методов стала нормальной? Сначала тоже не верилось, но, к сожалению, это чистая правда. Украинский националист заявил, что один из скверов Киева нужно переименовать в честь «отличившего у здания ФСБ в Москве и подло убитого псами режима» Евгения Манюрова. Сам националист – Дмитрий Корчинский, создатель запрещенной в России УНА-УНСО с экстремистскими наклонностями.

То, что за поступок Манюрова вступаются националисты – неудивительно. В удаленных страницах соцсетей стрелка с Любянки сотрудники госбезопасности нашли связь между террористом и национальным движением «Этническое национальное объединение» (ЭНО). Оно топит за восточнославянское единство русских, украинцев и белорусов. Общество закрытое, но там говорят о том, что не имеют отношение к теракту. Но переписки в соцсетях общение ЭНО и стрелка подтверждают.

Само ЭНО базируется в Киеве, но имеет свои отделения Москве, Ростове и Иркутске. Откуда ноги растут – всем понятно. Насилие может одобряться только такими отпетыми националистами, как эти «ячейки». То, что у одного хватило мозгов совершить теракт в центр Москвы, а другому — предложить назвать сквер «в честь» стрелка – только подтверждает тот факт, что они пропагандируют только силовые методы и насилие, которое, по идее, должно наказываться.

Источник: Достало

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