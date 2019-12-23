Мнение: Так где же был Сталин первые дни войны?

Один спортивный комментатор намедни заявил, что Сталин «зассал» в первые дни войны и куда-то спрятался. Мне лично это публичное заявление, явно рассчитанное на хайп (новомодное словечко), не понравилось. По нему сразу видно, что человек не исторические документы читал, а что-то где-то. Поскольку пошли гневные отклики, предлагаю разобраться. Вопрос простой, ведь журнал посещений Сталина доступен всем. Итак…

22 июня 1941 года

Молотов, Берия, Тимошенко, Мехлис, Жуков вошли в 5—45 м., выходили по-разному. Маленков и Вышинский в 7-30. Микоян 7-55. Каганович с Ворошиловым 8-00. Кузнецов 8-15. Димитров и Мануильский из Коминтерна в 8-40. Потом до обеда почти те же лица входят, выходят и снова заходят. В 13-15 пришел Шапошников. В 14-00 Жуков с Ватутиным и так далее. В 16-45 вышел последний посетитель.

Далее перерыв на 10 часов до 3-20 23 июня. Общеизвестно, что Сталин был «совой» и работал по ночам. Все командование и начальство в СССР было вынуждено подстраиваться под него.

23 июня.

С 3 часов с небольшими промежутками заходят почти все вчерашние гости, новый посетитель Жигарев (командующий ВВС). Расходятся в 6-25. Перерыв на 10 часов. В 18-45 заходит Молотов, потом военные. Последние выходят в 1-25 24 июня.

24 июня.

В 16-20 заходит группа чиновников экономического сектора. Чуть позже «ближний круг»: Молотов, Ворошилов, Берия, Тимошенко, Ватутин, Микоян, Мехлис, Каганович. Последние выходят в 21-30. Перерыв на 15 часов.

25 июня.

С 1-00 до 5-50 на приеме «ближний круг» плюс Пересыпкин (нарком связи) и Щербаков (парт.) Перерыв на 13 часов. В 19-40 Молотов и все те же, плюс Федоренко из ГАБТУ, плюс парочка партбоссов. Конец приема в 01-00 26 июня.

26 июня.

Перерыв на 11 часов. В 12-10 начало приема. Все те же лица, из новеньких — Буденный. Последние вышли в 23-20.

27 июня.

Перерыв аж на 17 часов. В 16-30 начало приема. Много народу со знакомыми и незнакомыми фамилиями. Последние вышли в 2.40 28 июня.

28 июня.

Перерыв на 16 часов. Молотов в 19—35, далее еще человек 20, конец приема в 0-50 29 июня.

29 июня и 30 июня.

Нет приема. Перерыв в приеме посетителей почти на 3 суток. По свидетельству очевидцев 29 июня Сталин посетил Генштаб, выслушал неутешительные сведения от Жукова, рявкнул на него, тот расплакался и убежал. Выйдя из здания, Сталин сказал своему «ближнему кругу»: «Ленин оставил нам великое наследие, а мы его просрали…» И после этого исчез до вечера 1 июля.

1 июля.

Прием с 16-40 до 1-30.

2 июля.

Перерыв на 21 час. Прием с 23-10 до 3-20.

Ну вот, мы посмотрели 11 дней. Мы видим, что Сталин работал до 29.06. каждый день. Однако работал как барин, с огромными перерывами от 10 до 20 часов. Он всегда так работал с тех пор, как стал «великим вождем». 29, 30 и 1 июля он никого не принимал и, видимо, предался стрессу на Ближней даче. Это логично, потому что немцы за неделю разхерачили уже все попавшие им под руку войсковые группировки РККА и продвинулись на сотни км. Словечко «зассал» мне кажется неточным. Сталин прошел эпично-кровавый путь к этому времени, не пожалев даже собственную жену, что говорит об его уникальной «толстокожести». Просто когда он понял, что немцы прут, а их нельзя взять и расстрелять, как он привык, Сталин… растерялся и стрессанул. Живой человек, понять можно. Добился беспредельной власти, создал могучую (с виду) армию, с Гитлером договорился пактом и наверняка считал себя самым умным и хитрым в мире. И тут такая ЖОПА…

Вряд ли кто-то из военных пожалел об отсутствии Сталина, им явно было не до него, ведь нужно было срочно затыкать кучу дыр на фронте. Партийные боссы, те да, разволновались. Но Сталин взял себя в руки, вернулся и, как говорят сейчас сталинисты, «всех нас спас». Большой кровью и на своей территории.

Источник:

На приеме у Сталина http://istmat.info/node/165

Источник: Конт

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