Мнение: Просто фото: Крымский мост и сами знает кто

23.12.2019, 20:38, Разное

Владимир Путин открыл железнодорожное движение через Крымский мост

 А в Киеве тем временем уже 15 лет как не могут построить Подольско-Воскресенский мост через Днепр (который в 40 раз короче)…

https://chervonec-001.livejour…

Источник: Конт



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