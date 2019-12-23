Мнение: Просто фото: Крымский мост и сами знает кто

Владимир Путин открыл железнодорожное движение через Крымский мост
А в Киеве тем временем уже 15 лет как не могут построить Подольско-Воскресенский мост через Днепр (который в 40 раз короче)…
https://chervonec-001.livejour…
Источник: Конт
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Последнее: Стало известно о борьбе за газовый рынок Украины между помощниками Рудольфа Джулиани, адвоката президента США, и людьми американского финансиста Джорджа Сороса. Считается, что предприниматели Игорь Фруман и Лев Парнас выполняли на Украине поручения Джулиани. Они предложили директору по интегрированному газовому бизнесу «Нафтогаза» Андрею Фаворову помочь с увеличением поставок сжиженного природного газа из США в Польшу […]
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