Мнение: Просто фото: Крымский мост и сами знает кто

Владимир Путин открыл железнодорожное движение через Крымский мост

А в Киеве тем временем уже 15 лет как не могут построить Подольско-Воскресенский мост через Днепр (который в 40 раз короче)…

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Источник: Конт

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