Мнение: Журналисты нашли у главы внешних связей РПЦ пентхаус в Испании

Глава внешних связей Русской православной церкви митрополит Иларион владеет двухэтажным пентхаусом в Испании. Это выяснили журналисты «Новой газеты».

Недвижимость находится в доме 25 по улице Репетидор в городе Альтея. На момент покупки квартира стоила €950 тысяч (около 66 млн рублей), сообщается на сайте издания.

По данным журналистов, священник приобрёл эту собственность в 2011 году. С тех пор он скопил долг за коммунальные услуги в размере €20 тысяч (около 1,3 млн рублей).

Соседи говорят, что Иларион получил пентхаус в качестве подарка. При этом квартиру рядом с представителем РПЦ имеют режиссёр и телеведущий Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь и бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что использование зарубежного опыта в области законотворчества не должно противоречить духовным законам России. Он отметил, что законотворцам необходимо учитывать важность соотнесения новых норм с духовной и культурной традицией народа, так как угроза появления противоречащих инициатив «постоянно существует».

взято: https://news.rambler.ru/commun…

Источник: Конт

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