Мнение: Журналисты нашли у главы внешних связей РПЦ пентхаус в Испании

23.12.2019, 20:38, Разное

Глава внешних связей Русской православной церкви митрополит Иларион владеет двухэтажным пентхаусом в Испании. Это выяснили журналисты «Новой газеты».

Недвижимость находится в доме 25 по улице Репетидор в городе Альтея. На момент покупки квартира стоила €950 тысяч (около 66 млн рублей), сообщается на сайте издания.

По данным журналистов, священник приобрёл эту собственность в 2011 году. С тех пор он скопил долг за коммунальные услуги в размере €20 тысяч (около 1,3 млн рублей).

Соседи говорят, что Иларион получил пентхаус в качестве подарка. При этом квартиру рядом с представителем РПЦ имеют режиссёр и телеведущий Юлий Гусман, продюсер Тимур Вайнштейн, украинский бизнесмен Юрий Аптекарь и бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что использование зарубежного опыта в области законотворчества не должно противоречить духовным законам России. Он отметил, что законотворцам необходимо учитывать важность соотнесения новых норм с духовной и культурной традицией народа, так как угроза появления противоречащих инициатив «постоянно существует».

взято: https://news.rambler.ru/commun…

Источник: Конт



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам 23 декабря, что тариф на транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему на слежующие пять лет будет «гуманным». Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Медведева, «все и попытки взвинтить [тариф] мало чем закончились, практически ничем не закончились». Он сказал, что если бы Украина поставила высокий тариф, договоренности «однозначно» […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика