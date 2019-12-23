Названа опасность приготовления яичницы

Медики убеждены, что куриные яйца необходимо ополаскивать водой перед приготовлением. Это делают для профилактики сальмонеллеза.
Считается, что приготовить яичницу опаснее, чем сварить яйца вкрутую: риск заразиться гораздо выше. Эксперты рассказали, что переносчиками инфекции могут быть зараженные курицы или работники птицефабрик, пишет «Царьград». Медики заявили, что самый надежный способ защититься от болезни – приготовить яйца вкрутую. Если варить их 10-15 минут, инфекция гарантированно погибнет.
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