Автоновости: Спорткар превратили в ёлковоз

Новый год и Рождество уже почти на носу, народ устремляется в магазины за подарками – и за ёлками. А как ее везти домой, если ёлочный базар не за углом? Житель США использовал для этого нетривиальное решение.

Перевозка ёлки на машине – только с виду простое дело. Пушистая красавица не в каждый салон влезет, не рискуя быть помятой, и тогда придется прикручивать ее к багажнику или напрямую к крыше.

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Владелец спорткара в США, пойманный на дороже пользователем сайта Reddit, поступил проще, использовав особенности конструкции своего автомобиля. Он просто замотал дерево в защитную сетку и прикрутил его ремнями к широченному заднему антикрылу, которое отлично подошло под эту задачу. Тот случай, когда низкий силуэт и развитая аэродинамика дают практическую пользу не только на скорости далеко за пределами лишения прав…

Кстати, ёлка ёлкой, а вот про везущий ее спорткар тоже стоит сказать отдельно. Дело в том, что это – не то, что вам кажется: на самом деле под внешностью именитого гиперкара скрывается скромное купе Infininti G35! Такие кит-кары под именем Vaydor G35 мелкими тиражами выпускает тюнинг-ателье Vaydor Exotics из Флориды.

Vaydor G35

Для этого с обычного Infininti G35 снимаются внешние кузовные панели, а на их место вешаются новые, из стекловолокна. Внешний эффект усиливают ламбо-двери, салон также переделывают, стилизуя его под Lamborghini.

Штатный 3,5-литровый V6 форсируют с 280 до 400 л.с., который обеспечивает разгон до 100 км/час быстрее 4 сек. Если и этого мало, то в Vaydor Exotics могут поставить на машину еще более мощную атмосферную или компрессорную "восьмерку" от General Motors.

На превращение старого купе в новый спорткар в Vaydor Exotics берут 3 месяца и примерно от $37 000 до $55 000 за работы по переделке.

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