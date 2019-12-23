Как выйти на экотропу: советы Елены Летучей

Елена Летучая — из тех людей, кого беспокоит не только вопрос собственной реализации и успешности, но и тот факт, будут ли они полезны для общества. «Я считаю, что популярность людям дана не только для того, чтобы красоваться на экранах и глянцевых обложках, но и для того, чтобы делать что-то полезное», — говорит она.

Елена, вас давно волнует проблема мусора, вы даже сняли документальный фильм «Без мусора в голове». Почему именно сейчас важно бить тревогу?

Мало кто знает реальные катастрофические цифры: еще пару сотен лет и все мы просто погрязнем в мусоре. То есть мы производим больше мусора, чем можем переработать. И он оседает на дне океана, впитывается в землю. Я много путешествую и замечаю, как меняется климат. Например, сейчас в Москве очень теплая погода, а в Австрии нет снега вообще. Недавно вернулась с Мальдив, где постоянно льет дождь. Это не случайность, это то, что мы можем заметить, если будем немного внимательнее. И то, что мы своим детям не оставляем ничего, никто не задумывается. Поэтому, когда СТС предложил стать амбассадором акции Bag to Nature, я моментально согласилась. Люди должны понимать, что вторичное использование чего бы то ни было может быть модным, а главное — полезным. Что бы вы сделали из такого баннера? Да что угодно! Я человек, который вторично потребляет многие вещи. Обожаю винтаж! Часто говорю, что можно купить одну вещь и использовать ее очень долго, потому что это база. И я рада, когда крупные компании думают об экологии и используют продукцию вторично. Что еще может сделать сфера развлечений, чтобы сократить потребление? Задавать тренды. Один человек в поле не воин, хотя есть такие примеры, как Грета Тунберг. Но когда такие большие телеканалы, как СТС, которые имеют просто сумасшедшие мощности, говорят об экологии, тогда это классная реклама, которую услышат очень многие.

Елена Летучая стала амбассадором акции Bag to Nature. Канал СТС дал вторую жизнь своему годовому запасу винила, сделав из него модные и долговечные сумки-шопперы, и призвал всех представителей индустрии присоединиться к проекту #BAGTONATURE

В какой момент лично вас стала волновать эта проблема?

Меня просто воспитали так. В детстве мы собирали макулатуру, соревновались, кто больше, и это было весело. Мы понимали, зачем это делаем: чтобы сохранить деревья и потом бумагу переработали, напечатали новые книги и газеты. Нам не хотелось мусорить, потому что мы устраивали субботники, убирали леса, дворы. У нас была стеклянная тара под молоко и кефир, которую мы сдавали. Были сетки. Мы смеемся над советским прошлым, вспоминаем, как стирали полиэтиленовые пакеты. Но ведь это было правильно, и тогда планета не задыхалась от мусора. У нас в школе был и предмет природоведение. Нам рассказывали, как надо беречь природу.

Вы относитесь к одной из природоохранных организаций?

Я друг и амбассадор WWF. Недавно на целую неделю уезжала с ними на Алтай, наблюдала за программой по сохранению барсов… Вы знаете, планета — это живой организм. Но, к сожалению, мало кто понимает, что все мы связаны друг с другом. Если гибнет одно, гибнет и другое. Так, из-за человеческого влияния на природу могут исчезнуть деревья, потом начнут умирать животные, вот вам и апокалипсис. Жители больших городов не задумываются об этом. Но загрязнение начинается с каждого из нас. И если кажется, что ты просто маленький человек и от одной кружки кофе в пластиковом стакане ничего не случится, это не так. Все мы часть экосистемы, где все взаимосвязано.

Как осознанное потребление проявляется в вашей повседневной жизни?

Смотрю документальные фильмы, например, на National Geographic, углубляюсь в тему. Дома мы с мужем разделяем мусор. Кроме того, у меня два или три набора железных трубочек, которые я всегда беру с собой, к ним прилагаются и специальные щеточки для чистки. Очень рада, что сейчас в отелях все чаще используют такие трубочки. Я в принципе никогда не пройду мимо мусора. Особенно в отпуске на островах: ходишь и собираешь пластиковые бутылки. Я также пользуюсь многоразовой кружкой и экосумкой, даже свою домработницу заставила (улыбается). Произвожу экосумочки, и у меня много друзей этим занимаются. А в Instagram сделала рубрику «Эколетучие советы». Например, прошу не распечатывать авиабилеты, их достаточно держать в телефоне, не покупать яйца в пластиковой упаковке, всегда беру только в бумажной.

Кто для вас трендсеттеры в экологической теме, на кого подписаны?

Например, в телеграме на «Экологиню». У меня больше пяти пабликов, которые мне рассказывают о том, что происходит в мире, какие решения в этой сфере принимаются, про те же экопротесты, про Грету Тунберг. Мне, кстати, понравилось выступление этой девочки. Сейчас перед интервью читала о пользе конопли. Вы знали, что из нее делают все, даже ткани экологические, которые сохраняют тепло и в несколько раз прочнее хлопка? Вот такая полезная информация.

А что чаще всего вам пишут под экологическими постами?

Спрашивают, зачем нам система раздельного сбора мусора, если в нашей стране все равно его сваливают в одну кучу. Могу сказать, что, когда снимала фильм «Без мусора в голове», была на перерабатывающей станции в Москве и сама сортировала отходы. Тогда я поняла, что, когда органика (овощи, фрукты и т.д.) смешиваются с пластиком и другими материалами, разделить мусор невозможно. Поэтому если вы сделаете хотя бы два пакета, в один из которых будете складывать органику, а в другой все остальное, то в какие баки это ни отправь, вы в любом случае увеличиваете процент переработки.

Вот сейчас у вас появилась сумка от СТС, недавно вы опубликовали фото в купальнике из переработанных рыбацких сетей. Какие еще вещи в вашем гардеробе изготовлены подобным образом?

Очень много! Со мной связываются дизайнеры со всего мира, которые занимаются пошивом вещей из переработанных материалов. И я всегда с радостью откликаюсь. Знаю, что у крупных брендов есть целые линейки одежды, сделанные из уже произведенных вещей. А что вы делаете с вещами, которые вы решили не носить? У меня есть аккаунт, благодаря которому я продаю ненужную одежду, а вырученные деньги направляю на благотворительные цели. Специфика моей работы такая, что я не могу дважды надеть один и тот же наряд. Занимаюсь гардеробом сама, со временем он раздувается, и тогда я продаю лишнее. Что радует покупательниц, которые потом носят классные качественные вещи.

Елена Летучая задает экотренд. «Объяснить человеку, зачем ему нужна сумка из переработанного материала, сложно. Но когда подключаются популярные личности, люди могут подумать: «Почему бы и нет, я тоже так буду делать», — говорит она.

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