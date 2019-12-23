Отгадай загадку: гид по самым таинственным местам Перу

Давай, лама

Моросящие облака уплывают, липкий ­туман рассеивается, и возникает он — ­овеянный легендами Мачу-Пикчу. Без­упречно сохранившиеся каменные коробки домов, стены, гигинатские сельскохозяйственные ступени-террасы… А вокруг поросшие джунглями горы — древний Мачу-Пикчу находится на вершине одной из них. Зачем населявшим Перу индейцам инкам понадобилось в XV веке строить город вдали от основных населенных пунктов? На этот счет есть несколько теорий. Была ли здесь королевская резиденция или религиозный центр, доподлинно не известно: инки не оставили после себя никаких записей ввиду отсутствия письменности.

Утром в Мачу-Пикчу обычно моросит дождь, а к обеду тучи расходятся и городище озаряют лучи солнца Говорят, однажды город, где жило около 1000 человек, за ночь опустел. Как и почему — история умалчивает, но на 300 лет о Мачу-Пикчу вдруг все забыли. Заново открыли его в XIX веке. Все это время там хозяйничали длинношеие ламы, альпаки и викуньи. Они и сейчас встречают туристов на развалинах, провожают их задумчивым взглядом, и кажется, что именно эти забавные существа знают ответы на все вопросы.

Не огорчайтесь, если не удалось сделать селфи с ламой на фоне знаменитого городища: в Священной долине, куда от Мачу-Пикчу ведет самая дорогая и красивая в мире железная дорога, вы встретите их еще не раз. Дайте пару солей — местных денежек — хозяйке животного, ярко одетой перуанке, и получите милейшее фото для Instagram. В долине, на берегах реки Урубамба, сосредоточены самые популярные достопримечательности. Морай с его концентрическими террасами-агролабораториями. Марас, где с незапамятных времен индейцы выращивают соль в сотнях бассейнов на склонах холмов. Единственный уцелевший инкский город Ольянта, в котором до сих пор живут люди.

По официальной версии, концентрические террасы Морая служили инкам агролабораториями: на каждой ступени — свой микроклимат, что позволяло проводить эксперименты над растениями. Есть также гипотеза, что это гигантские пиктограммы для общения с инопланетянами. Место действительно необычное: в этом районе регулярно пропадают люди Соляные копи в местечке Марас появились во времена инков. Индейцы умело использовали соленый источник, соорудив каскад из более чем 3000 бассейнов. Когда соль вызревает, ванны становятся белыми. Ежемесячно с каждой собирают до 150 кг солиПеревести дух от избытка впечатлений можно в одном из отелей Священной долины. Например, в Explora Valle Sagrado, окруженном полями кукурузы и киноа. На его территории, кстати, ведутся раскопки — там обнаружена древняя кладка.

Explora Valle Sagrado работает по системе «все включено», входят туда и экскурсии. Гиды разработали уникальные маршруты, не похожие на стандартные туристические. Каждый вечер гости отеля выбирают себе приключение на завтра. Гиды внимательно выслушивают пожелания каждого и предлагают варианты — на целый день или на 3-4 часа, пешком, на машине или велосипеде, культурологического характера или просто полюбоваться природой. И можно не бояться, что группа не наберется: экскурсия состоится, даже если участников будет всего двое.

Политика отеля заключается в том, чтобы люди больше общались, а потому в номерах нет wifi. Подключиться к всемирной паутине можно только в лобби, где обычно собираются все постояльцы и от того, чтобы не поделиться друг с другом впечатлениями от прошедшего дня, совсем не удержаться. Так что интернет-детокс вам обеспечен. Кухня здесь — отдельная тема: в Explora используют только местные продукты. Если севиче — то из форели, выловленной с утра в Урубамбе; киноа — с полей, принадлежащих отелю, а мясо и птица покупается у местных фермеров.

Кусок куско

Перуанские инки готовы были биться об заклад, что пуп земли находится в Куско, столице их империи Тауантинсуйу. Прибывшие в Перу в 1532 году испанцы во главе с Франcиско Писарро пошатнули уверенность индейцев в собственной исключительности. Страна была завоевана, столица — перестроена. Именно таким — колониальным — и предстает Куско перед современными туристами. Основания ­домов — вечная инкская кладка из огромных валунов без связующего раствора. Выше — пара-тройка этажей, пристроенных конкистадорами: то тут, то там — «заплатки» (не могли европейцы сравняться в строительном ремесле с индейцами, и все тут). Венчают строения черепичные крыши, которые сливаются в большое оранжевое море, если взглянуть на город с вершины одного из окружающих его холмов.

Бродить по узким старинным улочкам можно часами. Вот каменная глыба храма Кориканча: когда-то он был посвящен богу солнца и облицован золотыми пластинами, а испанцы переделали его в доминиканский монастырь, строгий и без изысков. Чуть дальше — Кафедральный собор: там остановитесь у картины «Тайная вечеря». Меню апостолов вас, несомненно, удивит: в стаканах — кукурузное пиво чича; папайя, кукуруза — в качестве закусок; морские свинки — на горячее (да-да, перуанцы едят этих милых животных, захотите попробовать — просите в ресторанах «куй»). Кстати, все эти деликатесы можно купить на Центральном рынке Сан-Педро, как и сувениры — например, одежду из шерсти альпаки.

В Куско, древней столице империи инков, на Пласа-де-Армас, возвышается Кафедральный собор. По всему городу прогуливаются ярко одетые перуанки, которые предлагают сфотографироваться с ламами и маленькими козочками

А за загадками — в археологический парк Саксайуаман. Каким целям служила эта инкская крепость XV века — военным, религиозным или же театральным, неизвестно. Испанцы принципиально не оставили никаких рассказов о быте неграмотного завоеванного народа. Еще один волнующий вопрос: как индейцы, которые ­не знали ни рычага, ни колеса, доставляли сюда каменные блоки весом несколько десятков тонн из отдаленной каменоломни и водружали их друг на друга?

Археологический парк Саксайуаман

В поисках Атлантиды

На озере Титикака захватывает дух. И дело не в том, что вокруг красота — бескрайняя водная гладь с эффектными вкраплениями зарослей тростника тоторы. Просто на отметке 3812 метров над уровнем моря, где находится самое высокогорное озеро, мало кислорода, а потому — учащенное сердцебиение, одышка, головокружение. И все же стоит перетерпеть несколько часов акклиматизации ради того, чтобы познакомиться с местным колоритом.

Быстрый катер домчит вас до плавучих островов, где живут индейцы племени урос. Соломенные хижины, соломенные лодки, соломенные платформы островов, на каждом из которых живет одна семья, — все здесь сплетено из высушенного тростника. Хозяин дома покажет, как связывать блоки из корней тоторы, чтобы получилось основание острова. Хозяйка расскажет, как вялить рыбу и уток и разжигать очаг, чтобы не спалить легковоспламеняющееся «царство». А дети заговорщически поведают легенду о том, что на дне Титикаки покоится мифическое золото инков, спрятанное индейцами от испанских конкистадоров. Думаете, глупость? А вот Жак-Ив Кусто так не думал и в 1969-м организовал подводную экспедицию. Сокровищ он не нашел, зато обнаружил развалины древнего города. «Атлантида!» — тут же заявили ученые. На озере Титикака более 40 плавучих островов, которые населяют индейцы племени урос. Платформы островов, как и все строения, изготовлены из высушенного тростника

Линейные уравнения

Крошечный Cessna вместимостью восемь человек набирает высоту, и вот уже пустыня Пампа-Колорада, известная туристам как плато Наска, оказывается далеко внизу. Шум мотора приглушают огромные наушники, в которых время от времени раздается: «You ok?» пилот не может не интересоваться самочувствием пассажиров: у многих вестибулярный аппарат не выдерживает. Поэтому перед полетом лучше принять средство от укачивания.

И вдруг появляются они — высеченные на твердом грунте (да-да, песка в этой зоне нет) загадочные рисунки Наска, над назначением которых археологи ломают головы до сих пор. Паук, колибри, обезьяна, кит и сотни треугольников, трапеций и спиралей — рассмотреть их можно только с высоты птичьего полета. Сложно представить, каким образом еще до нашей эры древние индейцы чертили геоглифы, ширина которых достигает 200 метров, а длина 10 километров. Вокруг ни гор, ни высоких холмов, куда «художник» мог бы забраться и оценить правильность своего рисунка. Между тем все прямые — идеально ровные, окружности — возьми циркуль и проверь.

Впервые этими рисунками заинтересовался перуанский историк Торибио Мехия Сесспе в 1927 году. Десятилетиями ученые исследовали линии только с воздуха. Прогуляться по этой местности не представляется возможным и сейчас: плато охраняется государством и имеет статус «Сакральная зона», за проникновение — штраф несколько тысяч долларов. Теорий о том, зачем индейцам понадобились эти изображения, много: «просто так», как астрономический календарь, для религиозных обрядов и, конечно же, как способ общения с инопланетянами. Какая гипотеза вам больше нравится?

Ясно-понятно

Достаточно загадок! Пора расслабиться. Столица Перу, Лима, расположенная на берегу Тихого океана, — подходящее место. Прогуляйтесь по колониальному кварталу Барранко с его разноцветными особняками XIX века и современными граффити или по аллее вдоль океана в районе Мирафлорес. В центр без сопровождения ходить не стоит: можете остаться без телефона и кошелька. Ну и самое главное — местные рестораны: рядом океан, а значит, на повестке дня — свежайшие морепродукты, да под бокал белого вина! И забудьте о тайнах истории — все равно их не раскроете. Расположенный на высоком берегу Мирафлорес — самый престижный район Лимы. Вдоль набережной — аллея с беговыми дорожками, которая выходит к Парку любви (на фото внизу) и маяку (на фото вверху)

Лима гастрономическая

Osaka

Японские блюда в перуанском прочтении. Это значит, что наряду с нигири и татаки, к которым подаются местные соусы и гарнир из киноа, в меню также есть похожие на сашими тирадито и усусукури.

Huaca Pucllana

Ресторан находится на территории археологического комплекса III–VIII веков постройки. Ужин с видом на древние руины — незабываемо! Обязательно попробуйте севиче — самое популярное блюдо в стране.

Аmaz

Если хотите познакомиться с кулинарными особенностями Амазонии, вам сюда. Must-eat — нежнейшие кусочки пайче на гриле. Это одна из крупнейших рыб, обитающих в Амазонке: ее длина достигает трех метров!

Central

Ну и куда же без молекулярной кухни? Ресторан предлагает совершить гастропутешествие по 16 экосистемам Перу. «Красные горы», «Высокие джунгли», «Воды пустыни» — названия блюд вряд ли о чем-то скажут, надо пробовать!

Благодарим PROMPeru и Explora Valle Sagrado за помощь в подготовке материала

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