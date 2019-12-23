Эксперты: Эфирные масла способствуют быстрому заживлению ран

Стало известно, что вещества, находящиеся в составе обычных эфирных масел, обладают целительными свойствами. Эксперимент с грызунами показал, что одно из таких веществ способствует заживлению повреждений кожи.
О том, что эфирные масла являются очень полезными, известно давно. Впервые их начали использовать еще в Древнем Египте, а сегодня и ароматерапия, и эфирные масла широко распространены. Тем не менее, о пользе эфирных масел и об их особенностях знает далеко не каждый. Исследователи из Индианского университета в США решили заполнить пробелы и провели ряд экспериментов с лабораторными мышами и эфирными маслами.
Результаты экспериментов были впечатляющими, поскольку выяснилось, что эфирные масла ускоряют процесс заживления ран и влияют на экспрессию генов в коже. Активация работы генов способствует заживлению раны и восстановления ткани практически без рубцов.
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