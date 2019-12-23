Супруг Екатерины Дуровой Владимир Ершов назвал причину смерти актрисы

23.12.2019, 20:30, Разное

Супруг Екатерины Дуровой посетил передачу «Ты не поверишь!» на НТВ. В студии Владимир Ершов назвал причину смерти 60-летней актрисы.
«Она ушла очень быстро», — поделился муж знаменитости и добавил, что звезда смогла победить онкологию. Как сказал Владимир Ершов, артистка скончалась из-за заболевания кишечника и за пару дней перенесла 2 хирургических вмешательства. Многие коллеги Екатерины Дуровой до сих тяжело переживают ее смерть. По словам Александра Балуева, он не знал о болезни дочери Льва Константиновича, но хорошо с ней общался. Актер рассказал, что они выпустились в один год, но с разных вузов.

Георгий Мартиросян добавил: в театре на Малой Бронной звезду российского кинематографа очень любили зрители. Артист считал, что у нее должна состояться плановая операция, однако Дурова в итоге покинула этот мир.



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