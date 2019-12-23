Супруг Екатерины Дуровой Владимир Ершов назвал причину смерти актрисы

Супруг Екатерины Дуровой посетил передачу «Ты не поверишь!» на НТВ. В студии Владимир Ершов назвал причину смерти 60-летней актрисы.

«Она ушла очень быстро», — поделился муж знаменитости и добавил, что звезда смогла победить онкологию. Как сказал Владимир Ершов, артистка скончалась из-за заболевания кишечника и за пару дней перенесла 2 хирургических вмешательства. Многие коллеги Екатерины Дуровой до сих тяжело переживают ее смерть. По словам Александра Балуева, он не знал о болезни дочери Льва Константиновича, но хорошо с ней общался. Актер рассказал, что они выпустились в один год, но с разных вузов.

Георгий Мартиросян добавил: в театре на Малой Бронной звезду российского кинематографа очень любили зрители. Артист считал, что у нее должна состояться плановая операция, однако Дурова в итоге покинула этот мир.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам 23 декабря, что тариф на транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему на слежующие пять лет будет «гуманным». Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Медведева, «все и попытки взвинтить [тариф] мало чем закончились, практически ничем не закончились». Он сказал, что если бы Украина поставила высокий тариф, договоренности «однозначно» […]