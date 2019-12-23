Представлен метод диагностики рака по одной капле крови

Научные специалисты сообщили о готовности нового метода диагностики, который способен выявлять 13 видов рака всего по одной капле крови. Известно, что этот метод является очень эффективным.

Сотрудники компании Toshiba поделились подробностями созданного ими недавно нового метода диагностики онкологических заболеваний. Технология способна распознать 13 видов рака на ранней стадии по одной капле крови. Точность прогноза, согласно первым проведенным экспериментам, составляет 99 процентов. Тест планируют проводить с помощью чипа и небольшого устройства, разработанного компанией. Авторы идеи считают, что основным преимуществом данного метода является его точность.

Известно, что за такой анализ крови нужно будет заплатить около 185 долларов или меньше, а сама процедура отнимет примерно два часа. Масштабные испытания метода начнутся уже в 2020 году.

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