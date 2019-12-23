Ходченкова опровергла слухи о романе со Слепаковым в интервью с Верником

Светлана Ходченкова дала откровенное интервью Вадиму Вернику. В разговоре с журналистом актриса опровергла слухи о романе с Семёном Слепаковым, которые возникли достаточно давно.

Общественность уже давно обсуждает «отношения» знаменитостей, однако артистка только сейчас решила прокомментировать ситуацию. По словам Ходченковой, они со Слепаковым всегда были друзьями и ими же останутся. В ходе интервью с Верником звезда кино рассказала, что они с коллегой уже успели поговорить о слухах, которым не стали придавать большого значения. Как отметила артистка, ей неприятно, что публика сочиняет подобные истории, однако она старается не обращать на это внимания, а относиться к происходящему с юмором.

Ходченкова добавила, что слухи вокруг нее возникают не только по поводу романов с мужчинами. Актрисе несколько раз за последнее время приписывали беременность, на что она также старается реагировать спокойно, чтобы не навредить своему здоровью лишними переживаниями.

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