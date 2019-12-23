Создан первый зуб на чипе

Сотрудники Орегонского университета представили новый искусственный зуб на чипе, который по всем характеристикам соответствует настоящему.

Нередко орган на чипе представляет собой образец ткани настоящего органа, который закрепленный на предметном стекле и пронизанный микрожидкостными каналами. Именно через эти каналы пропускаются химические жидкости, среди которых лекарства или токсины. Специалисты наблюдают за результатами этих манипуляций, поскольку это же позволяет проводить опыты на живых органах, не подвергая опасности жизни и здоровье человека или животного. Сегодня использовать настоящие органы нельзя, поскольку существует немало ограничений.

Недавно американские эксперты представили искусственный зуб на чипе, который может легко справиться с огромным количеством манипуляций. Предполагается, что именно эта разработка позволит совершить немало открытий в стоматологии.

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