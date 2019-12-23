Грушевский собирается выступать с сыном: «Мы будем окучивать весь рынок»

Михаил Грушевский стал героем телешоу «Ты не поверишь!» на НТВ. В студии пародист рассказал, что в будущем собирается выступать с 4-летным сыном и «окучивать весь рынок».

Ребенок родился в семье знаменитости в 2015 году от второй супруги Евгении Гусляровой. Как сказал Грушевский в ходе передачи, малыш очень похож на него внешне. «Помню, как в своем в детстве босоногом я пел чудовищно фальшиво. Он уверенно поет. Нахраписто и нагло», — поделился артист. Он добавил, что 4-летний наследник уже изучает английский язык и увлекается футболом. Мальчик, как и его звездный родитель, болеет за ЦСКА. Жена шоумена отметила, что ее избранник и сын общаются на неком артистическом языке. «Я прямо в такие моменты любуюсь на них», — пояснила маркетолог.

Грушевский также пояснил журналистам о своей мечте. Оказывается, в будущем юморист планирует выступать вместе с наследником. «Сейчас, как известно, молодежь дерзкая. Многие шутки им не интересны. Я готовлю смену», — заявил Михаил Яковлевич. По словам пародиста, он будет смешить старшую аудиторию, а его сын — младшую, и таким способом родственники планируют «окучивать весь рынок».

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