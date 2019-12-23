Ученые изучили распространенные способы избавления от воды в ухе

В рамках масштабного исследования ученые из Корнеллского университета выяснили, что избавляться от воды в ухе распространенными способами в виде прыжков и потряхивания головой нельзя. Такие действия могут привести к повреждениям мозга.

На протяжении длительного периода времени исследователи выясняли, чем так опасен столь популярный и, казалось бы, безобидный способ избавления от воды. Они собрали несколько моделей ушных каналов из гидрофобного стекла. Все модели были разного размера, чтобы они примерно соответствовали настоящим ушным каналам и взрослым, и детям. Затем был проведен эксперимент, в ходе которого трубочки прикрепляли к пружине и имитировали процесс тряски головой. Ученые рассчитывали ускорение, необходимое для выхода воды.

Полученные результаты в целом подтвердили предположения относительно небезопасности данного способа, но окончательные выводы будут сделаны после проведения дополнительных исследований.

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