МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за поездки президента РФ Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив.
«Российской стороне передана соответствующая нота протеста», – сообщается на сайте МИД Украины.
Ведомство отмечает, что действия РФ относительно Крымского моста нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и противоречат нормам и принципам международного права.
Открытие железнодорожной части Крымского моста также раскритиковали в ЕС.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин проехал на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань по железной дороге Крымского моста. Таким образом он фактически запустил движение по железнодорожной ветке.
Газета ВЗГЛЯД объясняла значение открытия железнодорожного моста.
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