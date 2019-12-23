Названа доля РФ в импорте газа в Европу

Основным источником газа для стран Евросоюза являются поставки трубопроводного газа из России, которые составили 45% от всего газового импорта. Основным транзитером является Украина, говорится в отчете ЕК о потреблении газа в ЕС в третьем квартале 2019 года.

«Российские трубопроводные поставки остались основным источником газового импорта, на них пришлось 45% импорта из-за пределов ЕС, на втором месте поставки газа из Норвегии – 26%», – передает ТАСС текст доклада ЕК.

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров. В то же время доля украинского транзита по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 3%.

Также из доклада стало известно, что РФ вместе с Катаром является основным поставщиком СПГ в Европу.

На прошлой неделе в Еврокомиссии назвали Россию надежным поставщиком газа на европейские рынки.

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