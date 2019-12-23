Мнение: Наше всё

По снегу у меня теперь четкое понимание: на Новый год снега не будет, снег выпадет в ночь на 3 января. По Пушкину!
«В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе.
Зимы ждала, ждала природа
Снег выпал только в январе
На третье в ночь…»
Действие «Евгения Онегина», как вычислили пушкинисты, разворачивается с 1820 по 1821 год. Стало быть, такая бесснежная зима была 199 лет назад.
Правда, есть еще угроза, что надо пересчитать дату по новому стилю: тогда снега надо ждать и вовсе в ночь на 15-е января.
Источник: Размышления вольного социолога
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