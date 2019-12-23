Ляйсан Утяшева и Павел Воля нарядили ёлку вместе с детьми

В этом году Ляйсан Утяшева и ее супруг Павел Воля нарядили ёлку вместе с детьми. Спортсменка показала поклонникам в Instagram предновогодний беспорядок, который устроили ее близкие в квартире.

Гимнастка не скрывает, что очень дорожит своей семьей. Утяшева уже 7 лет замужем за шоуменом, а поклонники много раз замечали, что благодаря ей он изменился. Теперь юморист чаще размещает в блоге семейные фотографии, нежели ролики со своими выступлениями. Пара воспитывает сына Роберта и дочь Софию, внешность которых скрывала до этого лета. Несмотря на то, что звезда активно занимается светской жизнью, прошедшие выходные она провела с родными. Заслуженный мастер спорта нарядила ёлку еще в начале декабря вместе с наследниками и мужем, а им помогала ее бабушка. Однако, похоже, звездный отец продолжил украшать квартиру с ребятами, пока избранницы не было дома.

Утяшева, зайдя в квартиру, обнаружила там беспорядок, решив показать его фолловерам в соцсети. «Как бы Новый год только только будет, а ощущение что мы уже после него», — подписала публикацию ведущая передачи «Танцы». На кадрах можно заметить разбросанную мишуру, полуразобранный диван, а также гитару и другие вещи. Когда спортсменка заглянула в детскую, то увидела там комика, который собирался рисовать что-то с дочерью фломастерами на бумаге. Поклонники оценили, что Воля оказался таким заботливым отцом.

Дедушка и бабушка российской чемпионки до сих пор живут в Башкирии. Она очень любит своих близких. Вероятно, родственники решили навестить внучку, о чем свидетельствует запечатленный сюжет.

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