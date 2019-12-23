На Украине нашли почти идеальную модель «Москвич-407»

В Сети продемонстрировали модель «Москвич-407», сохранившуюся до наших дней в почти идеальном состоянии. Уникальный автомобиль нашли на Украине, видео уже есть в свободном доступе на YouTube.

Машину выпуска времен Советского Союза обнаружил блогер, скрывающийся под ником Roma Urraco. Ролик с изображением 407 модели «Москвича» он разместил в свободном доступе в интернете. Транспортное средство, сохранившееся в практически идеальном состоянии, автор сюжета выявил в одном из полуразрушенных гаражей украинской столицы.

Пробег находки составляет около 63 тысяч километров, машина, окрашенная в светло-зеленый цвет, покрыта пылью, однако практически не имеет следов ржавчины. Более того, хромированные покрытия, а также логотип марки по-прежнему блестят, а диски колес и резина выглядят, как новые. Так же в отличном состоянии сохранились фары, благодаря хорошим условиям оптика даже не запотела за время хранения.

В кадре видео видно, что почти первозданный вид остался у обивки салона и рулевой оплётки. На сидении заднего ряда до сих пор лежит запасной набор резины, а 4-цилиндровый двигатель ёмкостью в 1,36 литра выглядит так, будто и сейчас готов к работе, при этом его мощность составляет 45 лошадиных сил.

Подобные автомобили выпускались Московским предприятием малолитражных машин, начиная с 1958 года в течение пяти лет, до 1963-го. На момент снятия с производства всего с конвейера успели сойти порядка 360 тысяч экземпляров, причем около 120 тысяч из них продавались за границу.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам 23 декабря, что тариф на транспортировку российского газа через украинскую газотранспортную систему на слежующие пять лет будет «гуманным». Об этом сообщило агентство ТАСС. По словам Медведева, «все и попытки взвинтить [тариф] мало чем закончились, практически ничем не закончились». Он сказал, что если бы Украина поставила высокий тариф, договоренности «однозначно» […]