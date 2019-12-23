Мачеха дочери Юлии Началовой Ольга Алдонина показала «беременное» видео

Ольга Алдонина поделилась с фолловерами в Instagram трогательными моментами, которые недавно пережила. Мачеха дочери Юлии Началовой Веры показала видео, на котором запечатлена в период беременности.

С момента рождения у футболиста наследницы прошел месяц. Его супруга тщательно скрывала свое положение, о котором стало известно лишь после появления ребенка на свет. Малышку назвали Анжеликой. Ольга Алдонина решила показать подписчикам видео, на котором приняла участие в фотосессии. На кадрах мачеха дочери Юлии Началовой запечатлена в белом платье, состоящем из короткого лифа, брюк и накидки. Образ беременной избранницы спортсмена завершили распущенные локоны и нежный мейкап. Также она сопроводила видео песней Риты Дакоты «Нежность».

Компанию Алдониной составили ее муж и 3-летний сын Артем, которые надели для съёмки белые рубашки и черные брюки. В комментариях поклонники принялись поздравлять пару с пополнением в семье и пожелали их дочери крепкого здоровья и счастья. «Замечательная семья», «Такие добрые, нежные!», «Счастья вашей семье», — писали интернет-пользователи.

Евгений Алдонин был первым супругом Юлии Началовой, с которой у них родилась дочь Вера. Сейчас 13-летняя девочка живет с родителями покойной певицы, но часто гостит у отца.

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