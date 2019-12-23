Обзор зеркала букмекерской конторы «ВулканБет»

В последнее время появляются новые легальные букмекерские конторы, работающие в онлайн-режиме. Одной из новых компаний стала БК ВулканБет.

Сюда стали подтягиваться любители сделать ставочку старой школы, привыкшие ставить в стационарных ППС. Именно для них, а также для остальных начинающих игроков попытаемся объяснить, что такое Зеркало Вулканбет , зачем оно вообще нужно, и как с ним работать.

Вообще, контора «ВулканБет» не настолько известна на территории постсоветского пространства, как конкуренты, но завоевывает репутацию надежной БК. Она отличается высокими ставками, честностью и однозначностью выплат, даже самых крупных выигрышей. Здесь имеется профессиональная служба технической поддержки, которая готова помочь и днем, и ночью с решением финансовых или игровых вопросов.

Зачем вообще нужно зеркало?

Под зеркалом понимается копия беттингового веб-ресурса, размещенная под другим доменным именем. Здесь игрок может пользоваться теми же функциями, что и на основной платформе: вводить деньги, делать ставки, выводить выигрыши. При этом заново регистрироваться не нужно – достаточно войти под своим логином и паролем.

Так зачем тогда нужно зеркало, если ставить можно на официальном портале, который не подлежит блокировке?

1. Снижение нагрузки. Владельцы проекта при высоких нагрузках, обычно во время выходных, праздничных каникул, разделяют таким образом трафик, исключая зависания и подтормаживания страниц сайта. При этом зеркал может быть не одно, а несколько — для большей эффективности.

2. Деятельность Роскомнадзора. Как известно, эта организация занимается отслеживанием и блокировкой нежелательных ресурсов, запрещенных и так далее. Игорный бизнес в интернете обязан быть сертифицирован и подлежать жесткому контролю во всех направлениях, начиная от создания общего стабилизационного фонда, заканчивая регистрацией в ЦУПИС. Но какое, казалось бы, до всего этого дела «ВулканБет»? Компания работает легально, везде зарегистрирована, все оплачивает. С какого перепугу государственным структурам его блокировать или ограничивать доступ? Проблема в том, что в нашей стране без перегибов не бывает. И время от времени при массовых облавах под «раздачу» попадают вполне добропорядочные площадки. Пока разберутся, доступ закрыт. Компания дорожит обеспечивает доступ к игре в любое время посредством зеркал ВулканБет.

Стоит ли доверять зеркалу?

Зеркалу, ссылка на которое получена из надежного источника доверять можно. Безусловно, мошенники также могут создавать сайты-клоны, по крайней мере, стартовые страницы, чтобы получить данные игроков – логины, пароли. Стоит быть осторожными и не переходить по адресам .

Зеркало Вулканбет предоставит техподдержка портала, официальные группы в соцсетях или партнеры компании. В этих случаях клиентам гарантируется честная игра.

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