Эксперт: Путин заложил традицию помощи тысячам детей

Президент помог исполнить мечту 10-летнего Андрея,которому диагностировали опасное заболевание и который мечтал побывать на горнолыжном курорте в Сочи. Тем самым Путин подает пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще всем россиянам. Об этом сказала политолог Анна Федорова, комментируя участие президента в акции «Елка желаний».

«На этот случай обратят внимание многие чиновники и вообще люди, у которых есть возможность помогать другим, особенно – детям. Путин закладывает очень хорошую, человечную, милосердную традицию», – полагает вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

«Самое главное в этой сфере – как раз позитивные примеры. Благотворительность, волонтерство в РФ активно развиваются. Если помните статистические цифры, то чуть ли не каждый третий житель России в этом году принимал участие или в благотворительных, или в добровольческих проектах. Многие люди этим занимаются на постоянной основе. 15% граждан участвует в волонтерстве – это показатель того, что такие инициативы становятся все более популярными. Здесь заслуга, в том числе и тех, кто своим примером влияет на сограждан. А что может быть более впечатляющим, чем пример президента?», – задает риторический вопрос Федорова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в начале декабря присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», – тогда он вытянул открытку с желанием 10-летним Андреем Кочетовым из Ставропольского края. Андрею в 2013 году диагностировали опасное для жизни заболевание. Во время лечения в жизни мальчика появилось множество ограничений, однако благодаря «Елке желаний» стало реальным исполнение мечты ребенка – побывать на Красной Поляне и в Олимпийском парке в Сочи. В воскресенье, благодаря президенту, мальчик прилетел в Сочи и посетил зимние курорты Красной Поляны. В понедельник Путин поговорил по телефону с Андреем во время своей рабочей поездки в Адыгею.

Напомним, за 2019 год в рамках проекта «Мечтай со мной» было исполнено 2 тыс. 283 детских мечты. Сейчас в работе по проекту «Елка желаний» – более 7,5 тыс. детских пожеланий по всей стране.

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