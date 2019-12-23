Кадыров заявил о намерении победить Емельяненко

23.12.2019, 20:12, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что одержит победу в бою с бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко.

«Раз так все хотят – выберем (по каким правилам провести бой, – прим. ВЗГЛЯД), я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу. <…> Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чем договоримся», – сообщил Кадыров на пресс-конференции на площадке ЧГТРК «Грозный», отвечая на вопрос о том, по каким правилам будет проведен поединок, информирует ТАСС.

Он добавил, что наблюдал за тренировками Емельяненко и считает его опытным бойцом с хорошими данными. Кадыров подчеркнул, что сам тренируется почти каждый день – пробегает по 15-17 км и раз в неделю совершает пробежку длиной 20-40 км.

Ранее глава Чечни вызвал на поединок Александра Емельяненко. Сам боец позже ответил Кадырову на вызов.



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