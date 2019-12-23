Врачи запретили Анастасии Заворотнюк встречать новогодние праздники в кругу семьи

Анастасия Заворотнюк не сможет встретить новогодние праздники с семьей. Врачи не захотели рисковать здоровьем пациентки, поэтому запретили перевезти ее домой, пишет телеграм-канал Mash.

Известно, что медики не отпустили актрису из больницы даже на выходные, хотя многие другие лечащиеся россияне получили подобные разрешения. Однако они все же пошли на некоторые уступки, позволив родственникам Анастасии Заворотнюк приходить к ней в любое время в период праздников. Находящаяся в тяжелом состоянии знаменитость перенесла несколько хирургических вмешательств, из-за чего поклонники решили, что она идет на поправку. Вот только из-за опухоли в левом полушарии мозга у телеведущей возникли патологии, после чего возникли слухи о параличе правой части тела, которые опровергли члены семьи звезды.

Специалисты Европейского медицинского центра назначили супруге Петра Чернышева новый курс лечения. Теперь артистке делают массаж, чтобы у нее не атрофировались мышцы, и не образовались тромбы.

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