Браслет Pavlok бьет током владельца при мысли о еде или других вредных привычках

23.12.2019, 20:04, Разное

Недавно представленный браслет Pavlok бьет током при мысли владельца о еде. С помощью данного гаджета также можно избавиться от других вредных привычек.
При возникновении желания погрызть ногти, покурить или съесть вредную пищу этот гаджет будет реагировать столь необычным образом. Для этого на нем размещена специальная кнопка нажав на которую человек получает заряд электричества. Чтобы избавиться от вредной привычки необходимо быть ответственным и обладать желанием отучиться от нее. Однако разработчиками предусмотрено руководство браслетом через мобильное приложение, благодаря чему за процессом сможет следить доверенное лицо.

На данный момент браслет Pavlok стоит 199 долларов. Гаджет уже доступен для покупки на Amazon.



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