Мать Тимати Симона Юнусова назвала дочь Шишковой Алису «терминатором»

Мать Тимати рассказала, как дочь Алёны Шишковой Алиса Тимуровна ведет себя во время полетов. Симона Юнусова назвала малышку «терминатором».

По словам звездной родственницы, ребенок рэпера растет гиперактивным. Как сказала Симона Юнусова, ее внучка никогда не ест и не спит во время полетов, а лишь беспокоит ее своими выходками, из-за чего напоминает терминатора. Девочка общается со стюардами на английском языке и может рассказать им о содержании бабушкиной сумки. Алиса также способна попросить приготовить изысканное блюдо. «Она объясняет им, что у нас с собой каша в пакетиках, поэтому её необходимо заварить кипятком и желательно накрыть», — поделилась мать Тимати. Она завидует родителям, дети которых в тишине смотрят мультфильмы в самолете в то время, как наследница исполнителя и Шишковой бегает по салону.

Юнусова рассказала, что малышка любит приклеивать во время полетов различные записки. Что касается новой выходки дочери артиста, на этот раз она заставила поволноваться родственницу. Мать рэпера разрешила девочке взять ее крем для рук, а сама в это время решила вздремнуть, вот только внучка разбудила бабушку и заявила, что средство действует неправильно. «Прихожу в себя и понимаю, что это зубная паста!» — отметила родительница.

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