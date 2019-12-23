Мнение: «Проевропейское» решение

Российский газ продолжит поступать на территорию Европейского союза через украинскую транзитную систему. Европейские конечные потребители могут выдохнуть и расслабиться, ибо это вопрос решен окончательно и бесповоротно. Стороны пришли к компромиссу и согласовали условия транзита газа из России в Европу на ближайшие пять лет.

В экспертной среде не утихают споры о том, кому новое соглашение, заключённое между «Газпромом» и «Нафтагазом» принесет большие дивиденды. Вроде как Украина и пошла на уступки, решив вопрос по транзиту газа из России в Европу положительно, но и Россия приняла некоторые условия, которые выгодны исключительно Киеву. Судите сами.

Главные пункты нового соглашения таковы: срок контракта — 5 лет, гарантированные объемы прокачки газа: первый год — 65 млрд кубических метров, последующие четыре — 40 млрд кубических метров, РФ отдает Украине долг в $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, Киев забирает все новые иски и отказывается от других претензий.

Да, объемы прокачки газа существенно упали, что в свою очередь связанно с перспективой ввода нового газопровода, который позволит поставлять газ из России в Европу в обход Украины, но и те объемы, которые заявлены в соглашении, позволят Киеву получать существенные поступления в бюджет государства. Плюс три миллиарда долларов в виде «бонуса», которые Россия уже в ближайшее время выплатит Украине во исполнение решения Стокгольмского арбитража. В общем, в любом случае подписанное соглашение назвать для Украины невыгодным нельзя.

Анализируя события последних дней, можно сказать, что Зеленский выполнил одну из главных своих задач, и, обеспечив поставки газа в Европу с территории «государства-агрессора», снял некую напряженность в регионе, которая была вызвана перспективой срыва поставок топлива на территорию Евросоюза. Можно даже сказать, что Зеленский принял проевропейское решение, которое не только разрядило геополитическую обстановку, но и обеспечило устойчивые поступления денежных средств в бюджет Украины как минимум на ближайшие пять лет.

Что будет дальше — прогнозировать сложно, но всевозможные украинские эксперты, которые анализировали новое соглашение с Россией, пришли к выводу, что все складывается великолепно, так как именно спустя пять лет сам вопрос транзита газа в Европу потеряет свою актуальность. «После 2025 года украинский транзит, скорее всего, закончится. Но никакой трагедии в этом нет. Эпоха углеводородов в принципе уходит» — таков вердикт представителей «экспертного» сообщества. В общем, к 2025 году все в Европе либо перейдут на дрова, либо освоят энергию Солнца. Третьего не дано.

Не готов заглядывать даже в недалекое будущее и прогнозировать судьбу целой отрасли, которая сегодня буквально доминирует в экономике некоторых крупных держав. Но готов сказать вам о том, что есть еще одно государство, которое буквально на днях, так же как и Украина, приняло «проевропейское» решение. И руководители этого государства явно не верят в то, что эпоха углеводородов уходит в прошлое.

Посол США в Германии Ричард Гренелл отверг критику Берлина в отношении американских санкций против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

«15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта», — сказал он.

По его словам, введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является «очень проевропейским решением». Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда «одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей», — пояснил Гренелл. Готов ему поверить, особенно учитывая тот факт, что эта страна – не США.

В общем, посол раздосадован тем, что в Европе еще не осознали, что все попытки США и Украины сорвать поставки газа из России предпринимаются исключительно во благо европейцев, которые должны замерзнуть, но не допустить, чтобы «одна страна оказывала большое влияние на Европу с помощью энергоносителей». Хотя, замерзнуть европейцам вряд ли позволят, так как в этом вопросе США готовы протянуть Евросоюзу руку помощи. Правда, газ из США гораздо дороже газа из России, но в вопросах репутации, вопросах независимости думать об экономической выгоде не принято. Тем более, выступая единственным поставщиком сжиженного газа в Европу, Америка никогда не воспользуется своим монопольным положением и не станет «оказывать на Европу большое влияние». Ведь правда не станет?

Ситуация анекдотическая. Украина и США делают все для того, чтобы лишить Европу российского газа в тот момент, когда она к этому не готова, а бьющаяся за сохранения поставок топлива на территорию Евросоюза Россия попадает под все новые и новые санкции. Иногда мне хочется, чтобы вся эта схема рухнула и Украина бы оказалась на мели, потеряв доходы от транзита газа в Европу и поставив под угрозу уничтожения ставшую ненужной систему газопроводов, а Европа бы хлебанула горя со сжиженным газом из США, страны, несоединенной с Евросоюзом сложной системой топливных магистралей. Вот тогда бы мы и посмотрели, как меняется отношение к России, как украинцев, так и европейцев.

Алексей Зотьев

Источник: Конт

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